Kāds portāla liepajniekiem.lv lasītājs vērsis uzmanību uz dzelteno līniju "pašdarbniekiem" pilsētā. "Dzeltenās līnijas tiek krāsotas bez saskaņošanas un sev vēlamās vietās," novērojis vīrietis, minot konkrētu vietu Zāļu ielā, taču reizē bilst, ka tas nav vienīgais gadījums. Komunālajā pārvaldē portālam apliecina – šādas nelikumīgas darbības visbiežāk notiekot daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos vai privātajās teritorijās.

"Jau labu laiku novēroju klaju visatļautību no Zāļu ielas 12 namīpašnieku puses, tas ir, dzelteno līniju krāsošanu savā sapratnē un vēlmē," portālam liepajniekiem.lv raksta kāds lasītājs. "Ir saprotama šo līniju krāsošana pie vārtiem, bet ne jau ielas pretējā pusē, kur tiek traucēta auto novietošana cilvēkiem, kas ved bērnus uz dārziņu ." Vīrietis vaicā, vai tomēr ir iespēja kā vērsties pret dzelteno līniju pašdarbniekiem, jo tas neesot vienīgais gadījums pilsētā, kad dzeltenās līnijas tiek krāsotas bez saskaņošanas un sev vēlamās vietās, tādējādi patvaļīgi nodarbojoties ar satiksmes organizēšanu pilsētā.

Liepājas Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls apliecina:

"Dzeltenais horizontālais apzīmējums iepretim ēkai Zāļu ielā 12 nav uzklāts un saskaņots ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde", kas ir ceļu (Zāļu ielas) pārvaldītājs pilsētā."

Tāpēc par minēto situāciju ir informēta Pašvaldības policija, lūdzot to vērsties pie iespējamā līnijas uzklājēja, lai apzīmējumu likvidētu. Gadījumā, ja apzīmējums netiks likvidēts, Komunālā pārvalde organizēs tā likvidēšanu pašu spēkiem, sola A.Štāls.

Vaicāts par situāciju pilsētā attiecībā uz patvaļīgo satiksmes organizēšanu, brauktuvju malu iekrāsošanu dzeltenā krāsā, A.Štāls skaidroja: ne tik bieži šāda rīcība ir vērojama uz ielām un pašvaldībai piederošās citā teritorijās, drīzāk šāda nelikumīga darbība notiek daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos vai citās privātajās teritorijās. "Komunālā pārvalde regulāri apseko pilsētas ielas un satiksmes drošības infrastruktūru. Ja pamanām līdzīgus neatļautus ielu horizontālo līniju krāsošanas gadījumus, vēršamies Pašvaldības policijā vai veicam pasākumus, lai marķējumu likvidētu," teica A.Štāls.

Sabiedrisko attiecību speciālists atgādina: automašīnas novietošanu priekšā vārtiem/izbrauktuvēm/māju ceļam utt. nav atļauta saskaņā Ceļu satiksmes noteikumiem, skatīt:

122. Ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt aizliegts:

122.2. citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos.

"Lai nerastos konflikta situācijas un citiem autovadītājiem lieku reizi atgādinātu noteikumus, kas jāievēro, iedzīvotājiem ir iespējams izmantot informatīvus uzrakstus vai uzlīmes, kas nopērkami veikalos - "Privātīpašums", "Auto pretī vārtiem nenovietot" u.tml.,"

iesaka A.Štāls. "Uzraksti vai uzlīmes būtu jāpiestiprina tikai pie sava īpašuma."

Komentējot lasītāja iesūtīto situāciju Zāļu ielā, savukārt Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Analītiskās nodaļas priekšnieka p.i. Kaspars Vārpiņš sacīja: "Par to atbild Komunālā pārvalde. Mēs neveicam ne zīmju izvietošanu, ne ceļa apzīmējumu krāsošanu. Līdz ar to neveicam arī to kontroli. Protams, ja mēs no iedzīvotājiem saņemam šāda veida informāciju, mēs to nododam tālāk Komunālajai pārvaldei."

Vaicāts, vai likumsargi situācijā, kad autovadītāji apstājušies it kā aizliegtajā zonā, tos nesoda, K.Vārpiņš atzina, ka teorētiski sodu saņemt var, jo, - lai arī ir pareiza vai nepareiza zīme, autovadītājiem tā ir jāievēro. "Protams, cilvēkiem ir tiesības pārsūdzēt uzlikto sodu, un zinu gadījumus, kad tas arī ticis darīts," sacīja K.Vārpiņš. "Ja mēs zinām, ka zīme ir nepareiza, arī dzeltenā līnija, tad par to informējam Komunālo pārvaldi un protokolu nesastādām."

