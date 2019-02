Atslēgvārdi dzimtsarakstu nodaļa | jaundzimušie | mirušie | laulības

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā apkopotas ziņas par janvāri. Salīdzinot ar aizvadītā gada pirmo mēnesi, šogad janvārī reģistrēts mazāk mirušo un vairāk jaundzimušo. Pasaulē nācis arī viens dvīņu pāris.

Nodaļas vadītāja Indra Štāle pastāsta: "Šobrīd laulībām čakli piesakās tie pāri, kuri vēlas salaulāties jūnijā, jūlijā, arī augusta pirmajos datumos. Likums atļauj pieteikt laulības sešus mēnešus pirms kāzu dienas. Janvārī saņemts jau par 21 laulību iesniegumu vairāk, nekā iepriekšējā gada pirmajā mēnesī." Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldība atbalsta vairākas svinīgās kāzu ceremonijas, līgavai un līgavainim piedāvājot samaksāt tikai obligāto valsts nodevu – 14 eiro. Proti, tie pirmie trīs pāri (abas personas iepriekš nedrīkst būt precējušās un ir bez bērniem), kuri 14. februārī ieradīsies pieteikt savu laulību, varēs apprecēties pašu izvēlētā datumā turpmāko sešu mēnešu laikā un par svinīgo ceremoniju samaksāt tikai obligāto valsts nodevu. Tāda pati pretimnākšana 15. maijā, Ģimenes dienā, gaida tos iepriekš nelaulātos dzīvesbiedrus, kuriem jau ir kopīgi bērni.

Statistika rāda, ka Liepājā janvārī neprecējās ļaudis (līgava un līgavainis abi ir pensionāri) pensijas gados. Jāatgādina, ka no 2019. gada 1. janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Tiesības uz pabalstu būs divpadsmit mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Vairākiem bērniem vecāki reģistrējuši divus vārdus: Gustavs Jānis, Alekss Eliass, Katrīna Līva, Letīcija Bella, Eimija Karolīna. Vispopulārākais vārds meitenēm janvārī ir Emīlija (atkārtojas trīs reizes).