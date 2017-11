Dzīvo ar vēlmi palīdzēt citiem

Atslēgvārdi labdarība | palīdzēsim viens otram | ziedošana | vivita kalniņa | edgars kalniņš

"Visbiežāk Liepājā cilvēkiem nepieciešama pārtika," stāsta Vivita Kalniņa, kas kopā ar vīru Edgaru visu gadu darbojas kā labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" Liepājas koordinatori.

Viņi paši bija plānojuši dibināt kādu organizāciju, nodarboties ar labdarību, taču vēlme apsīkusi, kad nācies stāties pretī ilgiem dokumentu kārtošanas procesiem.

Vivitas bērnības paziņa un "Palīdzēsim viens otram" dibinātājs Edijs Pipars tieši meklējis Kurzemes reģiona koordinatorus. "Edgars, nesagaidot manu piekrišanu, Edijam teica, ka mēs piekrītam darboties viņa biedrībā, jo viņš zināja, ka es piekritīšu," par darbības sākumu stāsta Vivita.

Visbiežākie palīdzības meklētāji – māmiņas

Labdarības organizācija pastāv jau četrus gadus, un ir sniegusi atbalstu vairākiem tūkstošiem cilvēku visā Latvijā. Viens no dibinātājiem - Edijs Pipars pats nācis no trūcīgas ģimenes, un labi izprot situāciju, kad nekā nav, iemācījies no sirds just līdzi katram, kam grūti un ir gatavs sniegt palīdzīgu roku nelaimē nonākušajiem. Kopā ar Ediju, roku rokā darbojas vairāk nekā desmit palīgu, kas veic darbu noliktavā un koordinē atbalsta sniegšanu grūtībās nonākušajiem visā Latvijā.

Liepājā organizācija darbojas kopš janvāra. Vivita stāsta, ka gan sākumā, gan tagad neviļus nākas sev uzdot jautājumu: "Vai tiešām starp mums nav cilvēku, kam ir nepieciešama palīdzība?"

"Taču mēs neesam sevi reklamējuši. Parasti cilvēki par iespēju vērsties pie mums pēc palīdzības uzzina no citiem vai arī vietnē "Facebook". Liepājā palīdzības meklētāju ir mazāk – biežāk dodamies uz lauku ciematiņiem, mazām pilsētām. Savukārt pilsētā palīdzību visbiežāk meklē mammas ar maziem bērniņiem, kas pārtiek tikai no bērnu naudas. Mirklī, kad līdz nākamajai pabalsta saņemšanai palikušas vien dažas dienas, bieži pietrūkst pārtikas, autiņbiksīšu. Ļoti daudzas māmiņas gaida uzturlīdzekļu piešķiršanu," stāsta Vivita.

Šobrīd organizācija domā, kā sasniegt tos cilvēkus, kas neizmanto sociālos tīklus, jo bieži tieši tādiem ir nepieciešama palīdzība.

"Bet, ja skatāmies globāli, ir divas galējības – dažiem cilvēkiem nav ko ģērbt, bet citi staigā simtiem vērtās drēbēs. Tās ir pilis un būdas, kas knapi stāv uz pamatiem. Tādēļ mēs esam tie starpnieki, kas dod tiem, kam vajag."

Cilvēkiem ir vēlme palīdzēt

Edgars priecīgi stāsta, ka cilvēkiem ir vēlme palīdzēt. Citi palīdz regulāri – piezvana, pajautā, kā var kādu atbalstīt. "Liepājā lielāka vajadzība ir pēc pārtikas. Piemēram, jaunajām māmiņām ir drēbes gan pašām, gan mazuļiem, taču nav pārtikas." Protams, ir arī pārtikas pakas trūcīgajiem, taču pāris atzīst, ka parasti ģimenes nevar tās gaidīt, jo pārtika ir nepieciešama uzreiz. Tāpat, to saturā ir produkti, kas tik ātri nesabojāsies – makaroni, auzu pārslas, rīsi, griķi, taču ar to nav gana.

“Ir ģimenes, kurām palīdzam vairākkārt. Reizēm, kad cilvēki lūdz pārtiku, viņi pieraksta – tikai, lūdzu, ne makaronus, jo tie mums ir no pakām.

Protams, lieliski, ka šādas pakas ir, jo tas ir labs atspēriena solis, taču bērniem ir nepieciešami arī augļi, maize, gaļa. Bieži šiem cilvēkiem mājās ir makaroni, rīsi, griķi, taču nav nekā, ko pieēst klāt.”

Cilvēki ļoti daudz ziedo drēbes, tādēļ to parasti netrūkst. Citi ziedo naudu, norādot mērķi, kam tā paredzēta, piemēram, bērna operācijai, pārtikai vai medikamentiem. “Visu mūsu darbību cenšamies katru mēnesi atspoguļot, sagatavojot ikvienam pieejamu atskaiti, kur redzams naudas izlietojums,” stāsta Vivita. Viņi vēlas, lai sabiedrībai nerastos šaubas, ka nauda netiek iztērēta pašu vajadzībām, bet gan nonāk pie paredzētā mērķa.

Tā kā bieži cilvēkiem ir nepieciešama arī juridiskā palīdzība, organizācijā šobrīd darbojas arī jurists, kurš sniedz nepieciešamās konsultācijas. Un pavisam nesen “Palīdzēsim viens otram” pulkam pievienojies arī ārsts. “Nav tā, ka dodam tikai drēbes un pārtiku. Mūsu darbība ir ļoti plaša, jo sniedzam tādu palīdzību, kāda ir nepieciešama,” piebilst Edgars.

Netrūkst arī labuma meklētāju

Kaut arī palīdzības meklētāji bieži vien kautrējas lūgt palīdzību, ir arī cilvēki, kas lūdz visai neparastu palīdzību. Edgars stāsta, ka cilvēki mēdz lūgt pat planšetdatorus, velosipēdus un vienkārši naudu. “Protams, ir cilvēki, kas cenšas visu izmantot. Domā, ka nekas nav jādara, jo viņiem tiks sniegta palīdzība. Sākumā bija grūti atšķirt cilvēkus, kuriem tiešām palīdzība ir nepieciešama, no tiem, kuri meklē labumu. Nu jau šķiet, ka esam iemācījušies “redzēt cauri cilvēkiem”. Tā kā sadarbojamies arī ar citām labdarības organizācijām, šādus cilvēkus pārbaudīt nav grūti,” pāris dalās pieredzē: “

Cilvēki arī neapzinās, ka pat visās “Facebook” grupās mēs varam izsekot, ja kādas ziedotās mantas tiek pārdotas vai arī cilvēks, kuram it kā nepieciešama palīdzība, sev meklē mēbeles vai elektroierīces.”

Reizēm pat cilvēkiem nodotās drēbes tiek ieraudzītas lietoto apģērbu veikalā.

Sniedzot palīdzību, koordinatori arī apseko dzīvesvietu, lai labāk novērtētu cilvēku dzīves apstākļus.

Viņi nenoliedz, ka vairākkārt nācies satikt arī viltvāržus un labuma meklētājus. “Reiz, kad vedām pārtiku un drēbes, palīdzības meklētāji stāstīja, ka nepieciešama jauna gulta, kaut arī mājās bija gulta ar nelielu defektu. Teicām, ka tur dzīvojošais vīrietis taču to var salabot, bet viņu attieksme bija noraidoša ar principu – mēs tādā negulēsim. Viņi lūdz pārtiku, sakot, ka nav ko ēst, taču pie durvīm stāv maisi ar atkritumiem, kuros ir redzami dažādi pārtikas atkritumi, kā arī virtuvē izlietne ir pilna ar traukiem,” pieredzētajā dalās Edgars. Šādos gadījumos viņi redz, ka cilvēki paši nevēlas neko darīt. Tāpat reizēm koordinatori aprunājas ar palīdzības lūdzēju kaimiņiem, kas arī bieži spēj situāciju padarīt skaidrāku.

Palūgt – ļoti grūti

Kalniņu pāris nonācis pie secinājuma, ka ne vienmēr dzīvesvieta norāda dzīves kvalitāti. Cilvēki var dzīvot skaistos dzīvokļos un mēneša beigās saskarties ar naudas trūkumu.

“Mēs arī neprasām, kādēļ cilvēks nonācis situācijā, kad jālūdz pēc pārtikas, jo bieži vien sabiedrībā cilvēkiem nākas pārkāpt pāri savai kauna sajūtai, lai vispār lūgtu palīdzību.

Tieši tas bieži ir iemesls, kādēļ cilvēki pie mums nevēršas pēc palīdzības. Bieži cilvēki to uzskata par ubagošanu vai sevis apkaunošanu,” uzskata Vivita.

Abi uzsver, ka palīdzības lūdzēji citiem paliek anonīmi, jo saprot, cik grūti cilvēkiem mēdz būs palūgt un nevēlas, lai līdzcilvēki uzzina par viņu dzīves grūtībām.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, organizācija visā Latvijā sagatavo dāvanas trūcīgiem bērniem. Vivita ar smaidu stāsta, kā noslēgusies bērnu reģistrācija un viņa redz, ka viss notiek ļoti svētīgi: “Ja dienā jāreģistrē trīs bērni, tad piesakās arī trīs dāvanu gatavotāji. Šobrīd šķiet, ka visiem 42 bērniem jau ir rūķi, kas dāvaniņas sagatavos.” Lai radītu patīkamu svētku sajūtu, bērniem un viņu vecākiem tiks rīkots arī svētkus pasākums, kurā šīs dāvanas tiks pasniegtas.

Cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, aicināti sazināties ar organizāciju “Palīdzēsim viens otram” vietnē “Facebook” https://www.facebook.com/groups/1497376903877092/about/.

Liepājnieki aicināti uzrunāt savas pilsētas koordinatorus Vivitu un Edgaru Kalniņus rakstot uz e-pastu kalninavivita@gmail.com vai arī uz organizācijas e-pastu palidzesim.viens.otram@gmail.com ar norādi “Liepājas koordinatoriem”, kā arī zvanot Vivitai uz numuru 25965588.