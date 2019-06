Eksperimentēs, rīkojot dzīvo auto placi

Atslēgvārdi auto | amserv motors

Jau vairāki gadi pagājuši, kopš vairs nedarbojas un līdz ar to ir aizmirsts auto tirgus Lauku ielā... “Kādēļ gan neatjaunot šo jauko tradīciju, kur satikties vīriem un sievām, jauniešiem un jaunietēm, apspriest automašīnu tēmas par un ap auto, kā arī apskatīt, ko nu kurš piedāvā, no pirmajām rokām uzzināt interesējošo informāciju un, ka auto iepaticies, to arī iegādāties,” spriež SIA “Amserv Motors” Liepājas filiāles vadītājs Dainis Ruņģis.

Un viņš nolēmis arī rīkoties un šādu iespēju atjaunot “Amserv Motors” Liepājas filiāles teritorijā - Brīvības ielā 164B, Liepājā.

“Piedāvāsim ne tikai “Amserv Motors” automašīnas,” klāsta D.Ruņģis: “Laipni aicināti arī Liepājas un apkaimes iedzīvotāji, kuri vēlas pārdot savas automašīnas.”

Pirmais šāda veida klātienes tirgus jeb dzīvais auto placis jau sestdien, 8.jūnijā. Dalībnieku reģistrācija paredzēta no pulksten 8.30, bet tirgus notiks no pulksten 9 līdz 15. Tirgoties gribētājiem uz vietas būs arī iespēja stiprināties - ēdināšanu nodrošinās “Trīs Sivēni”.

Taujāts, kāda būs dalības maksa, D.Ruņģis atzīst, ka sākotnēji bijis iecerējis, ka pirmajā pasākumā maksa par dalību netiks prasīta. Taču tad iecere pamainīta: “Lai tomēr nebūtu tā, ka veidojas jukas, dalības maksa katram, kurš vēlēsies piedalīties, būs 5 eiro. Bet bez maksas dalība būs tiem, kuri FB seko “Amserv Liepāja” lapai un dalās ar šī tirgus informāciju savā profilā ar atzīmi “publiskai apskatei”.”

Jāpiebilst, ka dzīvais auto tirgus nav paredzēts kā vienreizējs pasākums. “Turpmāk šādu pasākumu rīkosim katra mēneša pirmajā sestdienā,” tā D.Ruņģis, atzīstot: “Daudziem, ar ko par šo ieceri esmu runājis, doma šķiet ļoti laba. Kāds būs izpildījums, pagaidām pat iztēloties grūti.”