Atslēgvārdi cūku mēris | embūte | pvd

Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors izdevis rīkojumu ar 21. augustu izsludināt Vaiņodes novada Embūtes pagastu par Āfrikas cūku mēra savvaļas cūku karantīnas teritoriju. 20. augustā šeit konstatēta mežacūkas saslimšana ar ļoti bīstamo un nāvējošo infekcijas slimību, ziņo Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Iepriekš bijušajā Liepājas rajonā dažviet Aizputes un Vaiņodes novados bija karantīnas riska I teritorija, taču nebija konstatēti ne meža, ne mājas cūku saslimšanas gadījumi. "Galvenā lieta, kas tagad attiecas uz mājas cūku turētājiem un kurzemniekiem līdz šim bija tikai mīts, ir biodrošība," saka PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere. "Ir pēdējais laiks sākt par to domāt."

No karantīnas ir aizliegts izvest gan dzīvas cūkas, gan gaļu un tās produktus. Mājas cūkas ir jāizolē no saskarsmes ar barību un priekšmetiem, kas varētu būt saskārušies ar savvaļas cūkām. Par atrastām beigtām mežacūkām nekavējoties jāinformē PVD.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Jurjevs apliecina, ka pašvaldība ir saņēmusi PVD rīkojumu. "Informējam par to iedzīvotājus novada mājas lapā. Lopu turētāji ir saņēmuši arī informāciju no Lauksaimniecības datu centra, ka nedrīkst pārvietot cūkas." Pašvaldības vadība gaidīs turpmākos PVD rīkojumus. "Ar to jau rēķinājāmies, un domāju, ka visa Latvija rēķinās ar to, ka būsim Āfrikas cūku mēra skartā zona," viņš saka.