Esi redzams tumsā! Atstarotāji, kurus gribas valkāt

Atslēgvārdi atstarotāji | drošība uz ceļa | diennakts tumšais laiks | bērni | valsts policija | radošums

Diennakts tumšajā laikā gājēji aicināti lietot atstarotājus, taču kā sevi "izgaismot", lai nevajadzētu vilkt bezformīgo spilgtās krāsas vesti vai karināt bezgaumīgos atstarotājus?

Vestes mazajiem ķipariem

Zīmola "Twinkle Twinkle LV" radītāja Zane Sitenkova šuj košas un ar apdruku atstarojošas vestes bērniem. "No dažādām dzīves situācijām – pieredzes vai redzētā," atbild Zane, vaicāta, kā radusies ideja par jauna stila atstarojošām vestēm. "Redzot uz ielas mazos ķiparus ar vienādajām dzeltenajām vestēm radās doma par alternatīvu versiju. Atbilstošs materiāls jau bija pieejams, – tādu pašu izmantojam gan ratu guļammaisiem, gan lietus plēvēm, tātad no ūdensnecaurlaidīga materiāla. Nācās tikai piestrādāt pie atbilstoša izpildījuma." Rezultātā tapušas pirmsskolas vecuma bērniem paredzētas, pielāgojama izmēra vestes, kuras bērni paši var sev uzvilkt. Tās iespējams pielāgot gan sānos, gan pie pleca. Der gan plānākām rudens drēbēm, gan biezajām ziemas jakām.

Radīt ko citādāku savā ziņās pamudinājis "Twinkle" šā brīža pircēju loks. "Maniem klientiem patīk funkcionālas, kvalitatīvas un skaistas lietas. Līdz ar to

šeit apvienota gan galvenā funkcija - būt pamanāmam, kvalitāte, - tā kalpos ilgi, gan arī pozitīvās emocijas to velkot virsū.

Kuru vesti jūs izvēlētos, ja būtu iespēja izvēlēties starp dzelteno vai arī dizainu?" retoriski jautā Zane.

Pamatā "Twinkle" produkcijas mērķgrupa ir bērni, tāpēc arī vestes radītas tieši viņiem. Taču Zane novērojusi, ka interesi izrāda pieaugušiem, tāpēc tiekot apsvērta doma veidot kaut ko arī "lielajiem". Vestes ir pavisam jauns "Twinkle" produkts, radīts tikai šoruden, tāpēc klienti ar to vēl jāiepazīstina. "To varētu salīdzināt ar sniega pikas velšanu lejā pa kalnu, – sākumā tā ir maza un beigās jau pavisam liela. Klientiem ir arī svarīga citu pieredze, lai būtu pārliecināts, ka šis tiešām "strādā"," pieredzē dalās uzņēmēja.

Gada tumšākajos mēnešos atstarojošā veste ir obligāts "apģērbs", it īpaši tiem, kas mēro garākus maršrutus par maz apgaismotiem ceļiem, uzskata liepājniece. "Kājāmgājēji bieži neapzinās to, ka viņus autobraucējiem tumsā ir grūti pamanīt. Ja vēl tumsu papildina lietus, autovadītājs gājēju bez atstarojošajiem elementiem neredz vispār. Tāpēc sargāsim paši sevi un savus bērnus," Z.Sitenkova aicina neaizmirst par drošību. "Arī manā skapī ir apģērbs ar atstarojošiem elementiem."

Nemaz nemana, ka uzģērbts kas atstarojošs

Rucavas rokdarbniece un uzņēmēja Līga Ate jau vairākus gadus izgatavo cepures un šalles, kurā ieada vai ietamborē atstarojošo diegu. "Šķiet, vīrs dzirdēja kādā radio raidījumā, ka ir tāda dzija, un es sāku meklēt, kas tas ir un kur var dabūt," atminas rokdarbniece. Pirmās galvassegas un kakla sildītāji ar atstarotājiem tapušas pašas bērniem. Tas bijis pirms astoņiem gadiem, un nu jau katram ģimenes loceklim tādu ir pat vairāki eksemplāri.

Līga īpašo diegu iegādājas bāzē. Taču to varot nopirkt arī internetveikalos, izpētījusi rokdarbniece, bet jārēķinoties ar lielākām izmaksām, jo šāds diegs ir dārgāks, nekā parastā dzija.

"Cepures un šalles kalpo ne vienu sezonu vien. Pēc izmazgāšanas diegs savu funkciju nezaudē," zina teikt Līga.

"Spīd ļoti labi, paši esam tumsā testējuši fotografējot un uzņemot video. Es arī to lieku daudz, – tā, lai ir kāda jēga." Dzija ar atstarojošo elementu gan ādai varot būt nepatīkama – tā kož, atstarotājs ir ass un nepatīkams. Tāpēc Līga cepurēm to neieada pieres daļā. "Bet šalle cimperlīgākam kaklam nederēs,'' norāda rokdarbniece.

Salīdzinot ar citām sezonām, pieprasījums viņas radošajā darbnīcā ''Ligate'' Rucavā pēc atstarojošajām galvassegām un šallēm vēl esot mazs. Iespējams, sezona tā īsti nav sākusies. Lai arī Līgas darinājumus izvēlas valkāt arī vietējie, vairums tomēr saadītā "iet prom".

Līga ar atstarojošajiem elementiem darinājusi arī tamborētas brošiņas, bet tās neesot tik labs spīdeklis tumsā, kā šalle vai cepure. "Tās tomēr ir praktiskākas, redzamas no visām pusēm, līdz ar to ir lielāka drošība," uzskata rokdarbniece. ''Ja labi saskaņo krāsas, tad diennakts gaišajā laikā nezinātājs nemaz nemanīs, ka uzģērbts kas atstarojošs."

Brošiņa ar spēcinošu latviešu zīmi

Tekstilmāksliniecei Sandrai Zālei-Zālītei viena no mīļākajām nodarbēm ir aušana, tā ir viņas sirdslieta. Pie stellēm Sandra darbojas jau vairāk nekā 40 gadu. Tapušas dažāda modeļa un faktūras šalles, tai skaitā arī šalles, kurās iestrādāts gaismu atstarojošs diegs. Par šo ideju Sandra saka: "Pirmais eksemplārs tapa pasen, abpusējas sadarbības rezultātā ar maniem audzēkņiem. Kāda projekta ietvaros biju Somijā, un tur nopirku mazu gaismas atstarojošu diega pavedienu. Reiz, kad domājām, ko varētu radīt kvalifikācijas darbā, ierosināju to ieaust šallē. Un tā tas aizgāja."

Parasti stellēs reizē top kādas desmit šalles. "Pašu šalli var noaust vienā dienā, lielākais ir iekārtošanas darbs, kas var prasīt arī trīs dienas," atklāj S.Zāle-Zālīte. Arī atstarojošā lente iepriekš ar asām šķērītēm jāsagriež daudz smalkāk – divus milimetrus plānās stērbelītēs. Viņa izdomājusi, kā to ieaust šalles virskārtā tā, lai tas valkātājam "nekostu" kaklā.

Vēl kāds radošas partnerības projekts, kurā riteņbraucējiem radīti aksesuāru komplekti, tai skaitā cepures un cimdi ar atstarotājiem, Sandrai devis ierosmi brošiņu veidošanai no filca. Aksesuāru pamatā rotā dažādas latviešu spēka zīmes.

"Mums, latviešiem, ar savām aizsardzības zīmēm jālepojas,"

smaidot paskaidro māksliniece. Elementi, kas iepriekš uzzīmēti datorā un izploterēti uz īpašas plēves, uz filca auduma tiek uzspiesti ar termopreses palīdzību. Pēc tam tos izgriež, piepilda ar vilnas gabaliņu vai sinteponu, seko maliņu apstrāde, "kājiņas" piešūšana. Un gatavs. "Man patīk filcs, jo tas neirst. Vienkārši nošuju, nav vajadzīga nekāda speciālā apstrāde," zina teikt rokdarbniece.

Sandra novērojusi, ka viņas brošiņas cilvēkiem patīk. "Jā, nēsā, redzu uz ielas," priecājas S.Zāle-Zālīte. Tie visbiežāk piesprausti pie apģērba, somas vai bērnu ratiņiem. "Der gan kā moderns aksesuārs, ar ko papildināt savu tēlu, gan reizē dara redzamus diennakts tumšajā laikā." Māksliniece nereti savas brošiņas svētkos pasniegusi kā dāvanas citiem, tai skaitā bērniem: "Šogad jāuztaisa kāda pele, tā kā nākamais ir Žurkas gads. Pērn man bija smieklīgas cūciņas, – bērniem patika."

Atstarotājs nepieciešams arī pārvietojoties pa pilsētu

"Visbiežāk sastopamies ar viedokli, ka tas ir neglīts un nepiestāvēs ikdienas apģērbam," teic Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova, vaicāta par iemesliem, kāpēc gājēji nenēsā atstarotājus. "Taču tagad ir tik daudz un dažādu veidu atstarotāji! No atstarojoša materiāla tiek veidoti atstarotāji rotaļlietu formā, kas noder bērniem, arī pieaugušajiem. No tāda paša materiāla tiek veidoti atstarotāji – skaistumlietas, piemēram, brošas, ziedi ar bārkstīm. Tāpat ir pieejamas adītas cepures un šalles no atstarojošiem materiāliem – diegu vai dziju. Tāpat ir dažādas cepures pieejamas ar rakstu apdruku, kas reizē ir arī kā atstarotājs."

Valsts policija atkārtoti atgādina iedzīvotājiem, ka

atstarotāji ir jālieto – gan gājējam, gan velosipēdistam, tāpat atstarotāji jāpiestiprina pie velosipēda, bērnu un invalīdu ratiņiem, kā arī pie somas un apģērba.

"Ja kājāmgājējs vai riteņbraucējs iepriekš savu maršrutu ir izplānojis vietās, kur ielu apgaismojums nav vispār, piemēram, lauku apvidos, drošāk būtu lietot atstarojošās vestes, ar kurām ceļu satiksmes dalībnieks ir pamanāmāks," iesaka M.Šeršņova.

Valsts policijas pārstāve zina teikt, ka diemžēl joprojām cilvēkiem ir priekšstats, ka atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem jātērpjas tikai ārpus apdzīvotām vietām. "Iedzīvotāji uzskata, ka pilsētas ir pietiekami apgaismotas un atstarojošās vestes vai apģērbā iestrādāti atstarojošie elementi nav tik būtiski. Tomēr vēršam uzmanību, ka gan ārpus apdzīvotām vietām, gan pilsētvidē gājējiem ir jārūpējas par savu redzamību," uzsver M.Šeršņova. Jo dažkārt arī uz apgaismota ceļa šoferiem ir grūti saskatīt gājējus, bet gaismu atstarojošie elementu vai vestes esamība jau laicīgi liek manīt vadītājam, ka ceļu satiksmē piedalās arī gājējs.

Uzziņai

Kā pareizi jālieto atstarotājs?

Gājējiem:

Tumšajā diennakts laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, kur ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jālieto gaismu atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements vai jātur rokā iedegts lukturītis. Gaismu atstarojošo elementu apģērbā vai aksesuāros nekad nav par daudz un tie ļauj transportlīdzekļa vadītājam tevi laikus pamanīt. Būtu vēlams tumšajā diennakts laikā vilkt mugurā gaišas drēbes, kas arī ļauj daudz laicīgāk pamanīt gājēju. Atstarotāji jāpieliek pie apģērba tā, lai pretim braucošo automobiļu vadītāji laikus tos varētu pamanīt.

Velosipēdu un mopēdu vadītājiem:

Braucot ar mopēdu jebkurā diennakts laikā, priekšā jābūt iedegtam baltās gaismas lukturim, bet aizmugurē sarkanās.

Velosipēdam tumšā diennakts laikā vai nepietiekamības redzamības apstākļos abos sānos jābūt diviem oranžiem gaismas atstarotājiem, kā arī priekšā jādeg baltās gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas krāsas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju.

Avots: Valsts policija