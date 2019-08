Fiziķis: Jaunākās paaudzes telefonu radītais starojums ir niecīgs

Atslēgvārdi internets | 5G | mobilie sakari

Elektromagnētiskā lauka ietekme uz veselību cilvēkus satraukusi, kopš tas vispār atklāts. Piektās paaudzes mobilo tīklu jeb 5G ieviešana un bāzes stacijas atklāšana Liepājā radījusi jaunas bažas. "Mēs peldam neredzamo signālu – elektromagnētisko viļņu – jūrā. Uztvērējs un raidītājs, no kā sastāv mobilais tālrunis, mūsdienās ir kabatā katram skolēnam," saka fizikas zinātņu doktors, profesors Valfrīds Paškevičs. Taču eksperimenti pierādījuši, ka tieši jaunākās paaudzes telefonu radītais starojums ir niecīgs, salīdzinot ar agrāk lietotajiem.

Ātri ielēcām sakaros

Fiziķis atzīst, ka nezinot pilnīgu atbildi uz jautājumu par elektromagnētiskā starojuma ietekmi: "Tā iemesla dēļ, ka ir pagājis relatīvi īss laiks, kopš katram ir telefons un pa visu valsti uzcelti sakaru torņi. Kad 1908. gadā piedzima mans tēvs, radio tikko bija izgudrots. Padomju Savienībā pat stacionārais telefons bija super izņēmums, parādījās televīzija. Mēs ielēcām sakaru valstībā ļoti ātri." Tālruņu ražotājs nekad neteikšot – sargieties no mana telefona, tur var būt kaut kas kaitīgs! Protams, Latvija ir pārņēmusi Eiropas Savienības elektromagnētiskā starojuma normas. "Varbūt vēlāk būs šausmas un pārsteigums – ko mēs darījām?! Tāpat kā ar radioaktivitāti. Kad to atklāja, cilvēki gar radioaktīvām vielām grābstījās ar rokām un lika kabatās. Tagad, protams, zinām vairāk. It kā jau nekas nenotiek, bet vēža saslimšanu statistika aug. Kas zina, vai vainīga Černobiļa vai kas cits. Pārāk īsu laiku dzīvojam pie elektromagnētisko viļņu jūras, lai kaut ko izsecinātu," saka profesors. Neesot noslēpums, ka noteiktu viļņu frekvenci var izmantot, lai savaldītu agresīvu pūli. Tā iedarbojas uz cilvēka psihi, lai tas nomierinātos.

Eksperimentos fiziķi pārliecinājušies, ka vecās paaudzes mobilie telefoni zvana saņemšanas brīdī dod tik stipru starojumu, ka elektromagnētiskā lauka jaudas mērītāja indikators pīkst. "Visintensīvāk tieši tad, kad saņem signālu, tāpēc kādreiz bija instrukcija pagaidīt pāris sekundes, nelikt uzreiz pie auss. Jaunie, viedie telefoni uztaisīti jau aizsargāti, tie nedod tādu starojumu, nereaģē ne tad, kad piezvana, ne tad, kad pats zvani. Trīsfāzu sadales dēlis, kāds atrodas visās ēkās, pīkst kā traks, bet telefons ne," pastāsta profesors. Vai nu 5G izgudrotāji būšot tādi, kas paši sevi un citus bendēs nost?! Viņš pieļauj, ka kampaņa pret jaunāko tehnoloģiju varētu būt saistīta ar konkurenci: "Domāju, ka visdrīzāk kāds pīli palaida, ka visi tagad beigti būs."

Jālien metāla kārbā

No elektromagnētiskā lauka pilnībā izolēties varot tikai metāla būrī. Kādreiz studenti veikuši eksperimentus ar radioaparātu. "Uz galda smuki skan. Ieliec spainī – neskan. Tagad ar studentiem eksperimentējām ar viedtālruņiem. Ielikām vienu konfekšu kārbā no metāla. Zvanot uz to, meitene izdzirdēja, ka abonements pašlaik nav sasniedzams. Protams, metāla kārbā cilvēks nelīdīs. Taču puscaurlaidīgu materiālu, kas absorbē elektromagnētisko starojumu, fiziķi var izgudrot. Ne jau cilvēku tādā apģērbt, bet telefona aparātu ietērpt," spriež V. Paškevičs.

Viņaprāt, cilvēks vienmēr rēķināsies ar ērtībām un neatteiksies no mobilā tālruņa. Viss esot atkarīgs no elektromagnētiska starojuma enerģijas daudzuma, ko cilvēks saņem. "Izdzer 50 gramus šņabja, nekas nenotiks, izdzer pudeli, un būs slikti. Stāsts ir līdzīgs. Telefoniem starojuma jauda pie noteikta viļņu garuma aprēķināta tāda, ka neizsauc nekādus tūlītējus efektus. Drošības instrukcijas principā nosaka – esiet paši piesardzīgāki," stāsta V. Paškevičs. Speciālisti iesaka turēties tālāk no elektromagnētiskā starojuma avotiem. Jauda sarūk proporcionāli attāluma kvadrātam. Jo tālāk esi, jo uz lielāku virsmu tā izkliedējas. Piemēram, stacionāro datoru zem galda nelikt sev cieši blakus un nevajag naktī turēt mobilo telefonu pie gultas.

Sadzīves tehnikas veikalos var iegādāties elektromagnētiskā starojuma detektorus, to cena sākas no 45 eiro.

Augiem starojums iet cauri

Internetā var uziet daudz ieteikumu par istabas augu izmantošanu elektromagnētiskā lauka intensitātes neitralizēšanai. Ieteikts pie datora novietot kaktusus, fikusus, līdakastes un citus augus. Inženierzinātņu doktors vides zinātnē Viesturs Kalniņš uzskata, ka elektromagnētiskā lauka ietekme esot stipri pārspīlēta. Mobilo sakaru bāzes stacijas tuvumā tas būs spēcīgs, taču tāpēc jau tur ir nožogojumi un brīdinājumi netuvoties. "Augiem starojums iet cauri. Runas par to spējām neitralizēt elektromagnētisko lauku balansē uz zinātnes robežas un tāds mīts vien ir. Neko jau tie augi nemaina. Tiem nav attiecīga mehānisma – ko gan tas augs izdarīs un kur liks elektromagnētisko lauku?" saka zinātnieks.

Portāls kasjauns.lv apraksta Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu grupas pētījumu par kaktusiem un mobilajiem telefoniem: "Eksperiments norisinājās šādi. Ņēmām kompasu un atzīmējām ziemeļu virzienu. Tad blakus kompasam novietojām mobilo tālruni. Adatas smaile novirzījās no kursa. Pēc tam apkārt tālrunim un kompasam novietojām kaktusus. Eksperimentu atkārtojām dažādos veidos un dažādās telpās, lai izvairītos no iespējas, ka apkārtējās vides faktori ietekmē rezultātus. Novērojums sagādāja vilšanos – kompasa adata kā bija, tā palika nobīdījusies no ziemeļu virziena. Tātad kaktusi uz elektromagnētisko starojumu neiedarbojas."

Internetā iespējams iegādāties uzlīmes mobilajiem tālruņiem, kuras, pēc to tirgotāju teiktā, absorbējot 99% elektromagnētiskā starojuma un pārvēršot to siltuma enerģijā. Veselības inspekcijā pret šo izturas piesardzīgi, pieļaujot, ka šādas uzlīmes vairāk ir mārketinga triks. Meklējot informāciju par EMS MAXTM un EMSI CleanTM tehnoloģijām, atklājas, ka tās pieminētas tikai uzlīmju tirgotāju vietnēs, sīkāk neizskaidrojot, kas šie par materiāliem. Paļauties vai nepaļauties, ka šīs esot ASV bruņoto spēku slepenās tehnoloģijas, ir katra paša ticības jautājums