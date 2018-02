Gaidāmas izmaiņas abonementa biļešu izsniegšanas kārtībā

Atslēgvārdi lst | sabiedriskais transports | abonementa biļetes | izmainas

No 1. marta tiks slēgta SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) norēķinu kase Peldu ielā 5, līdz ar to turpmāk sabiedriskā transporta abonementa biļetes ar noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem varēs saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā “Liepājas sabiedriskais transports” Jūrmalas ielā 23, un, tāpat kā līdz šim, Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3, portālam ziņoja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors Uldis Zupa.

Turpmāk abonementa biļetes katrai dienai ar 100 procentu braukšanas maksas atvieglojumiem personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām, kā arī abonementa biļetes ar 50 procentu braukšanas maksas atvieglojumiem nestrādājošiem vecuma pensionāriem, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedz 300 eiro būs saņemamas: Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3 (113. kabinets) no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9 līdz 16, piektdienās no pulksten 9 līdz 15, kā arī Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Liepājas sabiedriskais transnsports”, Jūrmalas ielā 23, pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16.

Citi abonementa biļešu veidi ar atvieglojumiem tiks izsniegti ierastajā kārtībā un saņemšanas vietās. Abonementa biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumiem var saņemt tikai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu attiecīgu personas dokumentu noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai.

Pasažieru ērtībām un ikmēneša jaunas abonementa biļetes saņemšanas atvieglošanai, Liepājā deklarētajām personām, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, abonementa biļetes no 1.marta tiks izsniegtas trīs mēnešu periodam.

„Liepājas sabiedriskais transports” atvainojas, ka aģentūras telpās šobrīd nav iespējams patstāvīgi iekļūt personām ratiņkrēslā vai personām ar kustību traucējumiem. Norādītājiem klientiem abonementa biļešu izsniegšanas pakalpojums šobrīd pieejami tikai Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta telpās. Aģentūra ir uzsākusi darbu, lai pēc iespējas ātrāk risinātu vides pieejamības jautājumu, tādējādi nodrošinot piekļūšana aģentūras telpām arī personām ar kustības traucējumiem.