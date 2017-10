Gaidāmas izmaiņas autobusu kustības sarakstos

Atslēgvārdi autobuss | izmaiņas reisos | liepājas sabiedriskais transports

Kā ik katru gadu, iestājoties aukstākam laikam, no trešdienas, 1. novembra, 8. maršruta kustības saraksts tiks pielāgots ziemas laikam. Pasažieri aicināti sekot līdzi izmaiņām, portālu informēja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".

Sākot ar 1. novembri, līdz jaunā dārzu darbu sezonas uzsākšanai, 8. maršrutā katrā virzienā tiks veikti trīs reisi darba dienās un trīs reisi brīvdienās. Darba dienās no pieturas "Rīgas iela" 8. maršruta autobuss kursēs pulksten 9.00, 12.00 un 15.00. Savukārt sestdienās, svētdienās un svētku dienās autobuss kursēs pulksten 9.30, 12.00 un 15.30. No pieturas d/b "Šķēde" autobuss kursēs darba dienās pulksten 9.45, 12.45 un 15.45, savukārt sestdienās, svētdienās, brīvdienās pulksten 10.15, 12.45, 16.15.

No 26. oktobra, balstoties uz pasažieru skaitīšanas datu analīzi, tiks veiktas izmaiņas arī 22. un 23. maršruta autobusu kustības sarakstos. Ar minētajām izmaiņām kustību sarakstos iespējams iepazīties maršrutu pieturvietās, aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" mājas lapā www.liepajastransports.lv vai www.lst.lv, apmeklējot lapu mobilajās ierīcēs. Pārējo maršrutu autobusu kustības saraksti mainīti netiek un pasažieri var izmantot esošos kustību sarakstu bukletus.

Ņemot vērā, ka Civilās aviācijas aģentūra 2017.gada 3.augustā sertificēja Liepājas lidostu lidojumiem visa gada garumā, 2. maršruta autobusa kustības saraksts, pasažieru ērtības labad, tiek pieskaņots lidmašīnu reisiem, tādēļ tajā tiek iekļauti seši papildu reisi. Attiecīgi no 30. oktobra 2. maršruta autobusi papildu reisus no lidostas veiks pirmdienās, ceturtdienās, sestdienās pulksten 00.20 (pasažieriem atlidojot) un no M.Ķempes ielas pirmdienās, ceturtdienās, sestdienās pulksten 3.50 (pasažieriem dodoties uz lidmašīnas reisu).