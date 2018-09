Gaidāmas izmaiņas autobusu kustības sarakstos

Atslēgvārdi 8. autobuss | 12.autobuss | izmaiņas reisos | kustības saraksts | lap | sabiedriskais transports

Iestājoties rudenim un noslēdzoties aktīvajai dārza darbu sezonai, no pirmdienas, 1. oktobra, jau tradicionāli tiks veiktas izmaiņas 8. un 12. autobusu maršrutu kustības sarakstos, pielāgojot tos ziemas sezonas pieprasījumam, portālam vēstīja Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports” direktors Uldis Zupa.

12. maršrutā autobuss no 1. oktobra, kā ierasts katru gadu, iestājoties rudenim, kursēs līdz Liepājas Reģionālajai slimnīcai, nevis līdz pilsētas robežai. Līdz pilsētas robežai no Pulkveža Brieža ielas tiks saglabāts viens rīta reiss – pulksten 7.25, savukārt pulksten 7.45 no pilsētas robežas līdz Pulkveža Brieža ielai. Ierastie autobusu kursēšanas laiki no Liepājas Reģionālās slimnīcas un Pulkveža Brieža ielas netiek mainīti.

Pasažieri aicināti sekot līdzi izmaiņām arī 8. autobusa maršruta kustības sarakstā. No 1. oktobra 8. maršrutā (darba dienās) no pagaidu pieturvietas „Rīgas iela” netiks veikts vakara reiss pulksten 18, savukārt no d/b „Šķēde” pulksten 18.45. Brīvdienās no pieturvietas „Rīgas iela” netiks veikti reisi pulksten 18, 19.30 un no d/b „Šķēde” reisi pulksten 18.45, 20.15.