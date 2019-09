Glābējsilīte Liepājā dāvājusi otru dzimšanas dienu divām meitenītēm

Atslēgvārdi baby box | glābējsilīte | reģionālā slimnīca | jaundzimušie

Projektam "Baby Box" šogad aprit 10 gadi, un tā laikā Latvijā ir izglābtas 46 jaundzimušo dzīvības, divas no tām – Liepājā.

Glābējsilīti Liepājā atklāja 2010.gada 8.oktobrī, un tā izvietota Liepājas Reģionālās slimnīcas teritorijā. Medicīnas iestādes sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase pastāstīja, ka glābējsilīte šo gadu laikā ir saglabājusies teju tāda pati, kā atklāšanas dienā, un joprojām pilda savu funkciju.

Pēc tam, kad mazulis glābējsilītē ir ievietots, durtiņas hermētiski noslēdzas, un mediķi saņem signālu, ka glābējsilītē kāds atrodas, un steidzas turp. Pēc tam bērniņš tiek nogādāts Jaundzimušo patoloģijas un intensīvās terapijas nodaļā, kur to apskata un novērtē viņa veselības stāvokli. I.Grase norāda, ka glābējsilītes uzturēšana būtībā nekādas izmaksas nerada.

"Slimnīca ir sociāli atbildīgs uzņēmums, līdz ar to dalību projektā joprojām atbalsta, un pārliecināta, ka tas jāturpina," sacīja I.Grase.

Liepāja bija otrā pilsēta aiz Rīgas, kurā ierīkoja glābējsilīti – vietu bērna dzīvībai. Toreiz tika izteikta cerība, ka "silīte paliks tukša", taču tas nepiepildījās. Liepājā šo deviņu gadu laikā glābējsilītē atstātas divas meitenītes: 2010. gada 8. decembrī un 2011. gada 13. septembrī. Laikraksta "Kurzemes Vārds" arhīva numuros lasāms, ka jau pavisam drīz meitenītes adoptētas un nonākušas savās jaunajās ģimenēs.

Lai tomēr vēl pēdējā brīdī uzrunātu cilvēku, kas mazuli nolēmis ievietot glābējsilītē, pie tā atrodas tālruņa numuri, uz kuriem var zvanīt un izrunāties ar speciālistu, kurš grūtajā brīdī mēģinās palīdzēt rast risinājumu saasinātajai dzīves situācijai. Liepājā gatavi uzklausīt gan radošā psiholoģijas centra "Ģimenei" speciālisti, gan arī psihoterapeits, ginekologs Armands Treimanis. Tāda zvana, ka kāds atrastos pie glābējsilītes un svārstītos par to, vai pieņemt smago lēmumu un mazuli atstāt, vai tomēr paturēt, A.Treimanis šo gadu laikā neesot saņēmis. Projektu "Baby Box" viņš vērtē tikai pozitīvi: "Fantastiska lieta."

Šobrīd Latvijā ir astoņas glābējsilītes, pēdējā izveidota 2014.gadā Jelgavā.

Tā kā projekta mērķis nav izveidot glābējsilīti katrā pilsētā, un ar šobrīd esošajām astoņām glābējsilītēm ir gana, lai "noklātu" visu Latvijas teritoriju, veidot jaunas netiek plānots, portālam liepajniekiem.lv pastāstīja sabiedrisko attiecību kompānijas "Divi gani" pārstāve Ilva Ogle. "Taču, ja gadījumā kāda pašvaldība izrādīs vēlmi un iniciatīvu izveidot glābējsilīti, mēs palīdzēsim un atbalstīsim," piebilda I.Ogle.

"Glābējsilītes projekts joprojām ir aktīvs. Mēs reizi gadā veicam tehnisko pārbaudi katrai glābējsilītei, lai būtu droši, ka tā ir darba kārtībā.

Visas glābējsilītes ir atvērtas un pieejamas gadījumā, ja rodas tāda vajadzība, taču projekts mudina sievietes meklēt palīdzību, lai rastu iespēju palikt kopā ar bērniņu tā vietā, lai izšķirtos par šo soli,"

uzsvēra I.Ogle. "Projekta mērķis ir aicināt sabiedrību interesēties par tiem, kas mums ir blakus un rūpēties par to, lai nevienai māmiņai nebūtu jānonāk situācijā, kurā ir jāatsakās no sava jaundzimušā."

27.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, ar konferenci "Glābējsilīte Latvijā: 2009-2019" atzīmēs projekta desmito gadadienu. Konferencē pulcēsies glābējsilītes projektā iesaistītās puses un sadarbības partneri – pašvaldību, slimnīcu un bāriņtiesu pārstāvji, sociālie darbinieki, policijas, ministriju un mediju pārstāvji, atbalsta organizācijas, mecenāti un projekta atbalstītāji jau no tā pirmsākumiem. Uz to plāno doties arī pārstāvji no Liepājas Reģionālās slimnīcas, apstiprina I.Grase.

Uzziņai

- Latvijā pirmā glābējsilīte tika atklāta 2009.gada 8.septembrī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, pateicoties farmācijas kompānijas "Gedeon Richer" idejai un iniciatīvai.

- Kopš 2009. gada Latvijā ir atvērtas 8 glābējsilītes. Tās visas atrodas slimnīcās.

- Līdz 2019. gada 11.septembri ir izglābtas 46 jaundzimušo dzīvības un lielākā daļa atstāto bērnu atraduši savu vietu mīlošās ģimenēs. Divi no bērniem atgriezušies savās bioloģiskajās ģimenēs.

- "Baby Box" – vieta bērna dzīvībai ir traģiska nozieguma profilakses projekts, kas sniedz iespēju izdzīvot un dzīvot bērnam, kura bioloģiskie vecāki ir gatavi izdarīt noziegumu, jo nevēlas savu mazuli. Lai pasargātu bērna dzīvību, glābējsilīte sniedz iespēju anonīmi atteikties no bērniņa. Bērna bioloģiskie vecāki netiek meklēti, ja bērnam nav miesas bojājumu, ja viņš nav izsludināts policijas meklējamo personu sarakstā, ja ar viņu kopā glābējsilītē nav atstāti personu apliecinoši dokumenti.

- Glābējsilīšu izveidošanu un uzturēšanu Latvijā nodrošina privāts uzņēmums – sabiedrisko attiecību kompānija "Divi gani", kas šīs vietas bērna dzīvībai ir izveidojusi un gādā par to darbošanos, un valsts finansējums tam netiek piesaistīts.