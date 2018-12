Atslēgvārdi valdība | valdības veidošana | gobzems aldis | bordāns jānis

Partijas "KPV LV" premjera amata kandidāts Aldis Gobzems nolēmis pārtraukt sarunas par valdības veidošanu ar partiju apvienību "Attīstībai/Par" (AP), aģentūrai LETA paziņoja Gobzems.

"Ar šo paziņoju, ka no turpmākajām valdības veidošanas sarunām izslēdzu "Attīstībai/Par", kurai pielipis valdības gāzēja vīruss. Šim vīrusam jau ir recidīva raksturs un tā, acīmredzot, ir tā jaunā politika, ko partija solīja vēlētājiem," teikts Gobzema paziņojumā.

Gobzems pārmet, ka jau no paša sākuma AP esot bijusi "vēlme spēlēt tikai Edgaram Jaunupam un tā sponsoriem saprotamu spēli". "Neviena konstruktīva priekšlikuma, meli televīzijas kameru priekšā, gļēvulīgi smaidi, drosmes trūkums runāt seja un aizmuguriski kuluāru piedāvājumi vēl vakar vakarā ar mēģinājumiem izveidot (...) valdību ar Krišjāni Kariņu (JV) priekšgalā un centieniem trūkstošās balsis piepirkt no citām partijām," AP kritiku turpina Gobzems, "es ļoti ceru, ka partijas šādiem netīriem kuluāru piedāvājumiem netaisās piekrist un netaisās iet Jaunupa pavadā, akceptējot iepriekš politikā pierastu deputātu pirkšanas scenāriju."

Gobzems apgalvoja, ka Jaunups mēģinot izveidot koalīciju, kurā strādātu AP, Jaunā konservatīvā partija (JKP), "Jaunās Vienotība" (JV) un apvienība "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK).

"KPV LV" politiķis paziņojis, ka šīs Saeimas sasaukuma laikā neredzot iespēju sadarboties ar AP, "kamēr tās deputāti ir tikai marionetes Jaunupa kuluāru interesēs".

"Ir acīmredzami, ka AP nav ieinteresēta medikamentu cenu samazināšanā, OIK atcelšanā, azartspēļu ierobežošanā. Ir acīmredzami, ka minētā partija dara visu, lai nenonāktu līdz lēmumiem, jo tai pie sarunu galda viss ir tikai slikti, bet konkrētu risinājumu vai piedāvājumu apzināti nav. Vienlaikus pateicos pārējām politiskajām partijām par konstruktīvu spēju paciest šo AP destruktīvo rīcību un pēc būtības spēt diskutēt par problēmjautājumiem," turpina Gobzems.

Pirms lēmuma Gobzems par to informējis savas partijas "KPV LV" Saeimas frakciju, no kuras iebildumi neesot saņemti.

VL-TB/LNNK politiķis Rihards Kols, vēl oficiāli nezinot par Gobzema paziņojumu, šorīt LTV atzina, ka viņa pārstāvēto politisko spēku "darot bažīgu" neatbildētais jautājums par Gobzema iespējām iegūt pielaidi valsts noslēpumam. Viņš izteicās, ka VL-TB/LNNK nespējot iedomāties, kā persona bez pielaides valsts noslēpumam sešus mēnešus varētu vadīt valdību, tomēr Kols skaidri neatbildēja, vai pielaides trūkums būtu iemesls, lai VL-TB/LNNK izvēlētos neiet Gobzema veidotajā valdībā.

Taujāts, vai būtu iespējama kāda cita kompromisa figūru valdības vadītāja amatā, ja Gobzems nespēs izveidot valdību, Kols atturējās komentēt arī šādu iespēju, uzsverot, ka Gobzems vēl turpinot veidot valdību. Pašlaik esot priekšlaicīgi spriest, kas notiks pēc 10.decembra, kas ir Gobzemam atvēlētais laiks valdības izveidošanai, jo neesot korekti minēt, vai šajā datumā būs vai nebūs valdība, jo sarunas pēc "KPV LV" grafika esot tikai pusē.

Šodien ir iecerētas ar Gobzema valdības veidošanu paredzētās papildu tikšanās par rīcību saistībā ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) sistēmu un administratīvi teritoriālo reformu.

Partiju apvienības "Attīstībai/Par!" (AP) līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts aģentūrai LETA sacīja, ka nedēļu valdības sarunas ir noritējušas neproduktīvi un bez reāla satura, tāpēc Ministru prezidenta amata kandidāts Aldis Gobzems esot rīkojies apsteidzoši, lai novērstu uzmanību no neizbēgamā fiasko viņa valdības veidošanā.

Tā viņš komentēja Gobzema lēmumu pārtraukt sarunas par valdības veidošanu ar AP.

Pavļuts norādīja, ka šajā valdības veidošanas procesā AP ir centusies runāt par reformu jautājumiem, kā arī rast risinājumu saistībā ar domstarpībām nozīmīgās tēmās. Tomēr progresa neesot bijis un no valdības sarunu iniciatoru puses esot tikai pausts, ka viņi "pieraksta" kādu jautājumus, ko "kaut kad risinās", līdz ar to radās sajūta, ka tiek vilkts laiks, pauda politiķis.

Reizē paralēli ir dzirdēti "jocīgi pieļāvumi", ka Gobzema valdību varētu veidot ar partijas "Saskaņa" balsīm, tāpat nav zināms, cik partijas veidošot Ministru kabinetu, norādīja AP līdzpriekšsēdētājs. Līdz ar to situācija "izskatās aizdomīgi" un paspilgtina centieni politiķa valdības veidošanas procesā uzspiest partneriem konfidencialitātes līgumu, kontrolēt informācijas plūsmu, neinformēt sabiedrību un ierobežot informāciju, kas pieejama medijiem. Pavļuts norādīja, ka situācija no pirmās valdības veidošanas sarunu dienas "Attīstībai/Par!" nebija pieņemama un politiskais spēks šādā režīmā strādāt nevēlas.

Tāpat piedāvājums par slepenām valdības sēdēm ir pretrunā ar "KPV LV" pārstāvju iepriekš pausto atbalstu atklātībai un liecina par vēlmi orveliskā stila veikt informācijas kontroli. Iepriekš ticis runāts par koalīcijas padomes likvidēšanu, taču tagad no valdības veidotājiem tiek piedāvāts samērā līdzīgs sadarbības modelis, līdz ar to secināms, ka "vārdi ar darbiem neiet kopā", pauda AP politiķis. Viņš norādīja, ka "KPV LV" puses nebija izpratnes, kādas reformas jāveic un no satura viedokļa sarunas bija "nulle". Pavļuts pieļāva, ka pēc AP lēmuma jautājumu par dalību šādā valdībā atstāt iekšējās demokrātijas procesam, Gobzemam "neizturēja nervi", tāpēc arī viņš pieņēmis lēmumu par sarunu pārtraukšanu ar AP.

AP pabeigs sākto biedru aptauju par attieksmi pret sadarbošanos Gobzema valdībā, piebilda Pavļuts.

Jaunā konservatīvā partija (JKP) apsver iespēju rosināt no valdības veidošanas sarunām izslēgt Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), aģentūrai LETA sacīja JKP priekšsēdētājs Jānis Bordāns.

Politiķis uzsvēra, ka pārējās četras partijas varētu nodrošināt 53 balsu vairākumu parlamentā. JKP jau iepriekš iestājās par valdības veidošanu bez ZZS.

Komentējot premjera amata kandidāta Alda Gobzema (KPV LV) lēmumu izslēgt no sarunām apvienību "Attīstībai/Par!", Bordāns atzina, ka var saprast šādu lēmumu. Viņš gan šo jautājumu ar pašu Gobzemu neesot pārrunājis, līdz ar to nevar detalizēti komentēt.

Taču JKP apsver iespēju spert nākamo soli - rosināt no valdības sarunām izslēgt ZZS, norādīja Bordāns.