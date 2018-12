Atslēgvārdi valdība | valdības veidošana | gobzems aldis

Ministru prezidenta amata kandidāts Aldis Gobzems (KPV LV) ir atsaucis sākotnējo piedāvājumu par iespējamo Ministru kabineta sastāvu un tuvākajās dienās piedāvās partijām atbalstīt "bezpartejisku profesionāļu veidotu valdību", aģentūrai LETA pavēstīja politiķis. Vairākas partijas šo piedāvājumu jau nosaukušas par nereālu, tādējādi aizvien vairāk sarūk Gobzema izredzes izveidot valdību.

"Ir savilktas sarkanās līnijas krustām šķērsām, un acīmredzot ir pamats uzskatīt, ka deputāti labprātāk grib saņemt aptuveni 3000 eiro algu, bet nevirzīties uz priekšu, baidīties pieņemt nepopulārus lēmumus, strādāt, veidot valdību," pēc tikšanās ar politisko partiju pārstāvjiem žurnālistiem sacīja Gobzems. Viņa vērtējumā pašlaik sarunas ir nostājušās pozīcijā, ka atbalsta balsis viņa valdībai ir un vienlaikus to it kā nav.

Līdz ar šādu soli Gobzems Ministru kabinetā piedāvā samazināt ministru skaitu. Tādējādi viņš atgriežoties pie priekšvēlēšanu laikā dotajiem solījumiem, atsakoties no pēc vēlēšanu laikā īstenotajiem kompromisiem, skaidroja Gobzems. "KPV LV" pirms vēlēšanām solīja ministriju skaitu samazināt līdz sešām.

Šodien viņš ar savu izšķiršanos iepazīstināja vēl palikušos valdības veidošanas sarunu partnerus - tā dēvēto labēji centrisko partiju pārstāvjus no Jaunās konservatīvās partijas, Zaļo un zemnieku savienības, "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un "Jaunās vienotības".

Gobzems teica, ka visus darbus - izveidot valdības deklarāciju, vienoties ar topošajiem ministriem - tehniski varētu izdarīt līdz ceturtdienai. Savukārt pirmdien, 10.decembrī, viņš varētu iepazīstināt ar topošās valdības sastāvu.

Gobzems pirmdien pēcpusdienā arī lūdzis tikšanos ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, taču precīzs tikšanās laiks vēl nav saskaņots. Prezidentam iecerēts izskaidrot situāciju un likt priekšā Gobzema piedāvājumu par valdību.

Gadījumā, ja profesionāļu valdības plāns tiks noraidīts, tad viņš aicinās prezidentu sākt procedūru, lai balstiesīgie lemtu par Saeimas ārkārtas vēlēšanām.

Pašreizējā parlamentā cita valdība Latvijā būs iespējama tikai un vienīgi tad, ja deputāti sāks staigāt no partijas un partiju, ja tiks pirktas deputātu balsis. Tas varot nodarīt "milzu kaitējumu" jau tā uzticību nebaudošam parlamentam.

Gobzems šodien ar šo savu "plānu B" iepazīstināja citas partijas, kuru pārstāvji pameta sarunas, sakot, ka tām neesot īsti ko komentēt.

Gobzema piedāvājums faktiski pilnībā sakrīt ar ekspolitiķa Aināra Šlesera pozīciju, kuru viņš šodien izklāstījis "Dienas Biznesā". Intervijā Šlesers mudina veidot profesionāļu valdību, par kuru nobalsotu pat "Saskaņa". Šlesers Gobzemā saskata līderi, "kurš ir spējīgs aiz sevis līdzi aizraut cilvēkus", tāpēc Saeimas deputātiem esot jādara viss, lai Gobzema valdība tiktu apstiprināta.

Gobzems pēc tikšanās ar partiju pārstāvji atzina, ka Šlesers ir izklāstījis viņam līdzīgas idejas par profesionāļu valdību. Gobzems vērtēja, ka šāda intervija apgrūtina viņa iespējas izveidot valdību, tomēr noliedza, ka šo jautājumu būtu pārrunājis ar Šleseru.

Ja nav skaidru koalīcijas robežu, tad tā ir valdība, kas balstās uz "Saskaņu", un šādu piedāvājumu nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) neatbalstīs, aģentūrai LETA šādu viedokli pauda partijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars.

Politiķis uzsvēra, ka premjera amata kandidātam Aldim Gobzemam (KPV LV) ir jāatbild, kādas ir piedāvātās koalīcijas robežas. Ja šādas robežas netiek noteiktas, tas faktiski nozīmē, ka piedāvāta tiek "varavīksnes valdība" ar "Saskaņas" līdzdalību, pārliecināts Dzintars, piebilstot, ka varavīksnes valdību VL-TB/LNNK neatbalstīs.

Taujāts, vai nacionālā apvienība izstājās no sarunām par Gobzema valdību, Dzintars norādīja, ka pašlaik nav piedāvājuma par koalīciju, tātad pat nav, no kā izstāties.

"Šāds piedāvājums varavīksnes valdībai nav tas, ko VL-TB/LNNK varētu atbalstīt," piebilda Dzintars.

Pašlaik neesot arī atbilžu uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem - par valdības sastāvu un valdības deklarāciju. Pirmdien, 10.decembrī, nacionālā apvienība varētu pārrunāt valdības veidošanas jautājumus valdes sēdē.

Ņemot vērā Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa noteikto termiņu un premjeram amata kandidāta Alda Gobzema (KPV LV) jauno piedāvājumu, viņam faktiski vairs nav iespēju izveidot valdību, uzskata Jaunās konservatīvās partijas (JKP) priekšsēdētājs Jānis Bordāns.

Komentējot premjera amata kandidāta jauno piedāvājumu, Bordāns aģentūrai LETA sacīja, ka acīmredzot Gobzems ir pārstājis veidot valdību. Bordāns neuztverot Gobzema piedāvājumu kā nopietnu un uzskata, ka viņš tagad varētu mēģināt veltīgi tracināt cienījamus cilvēkus, piedāvājot strādāt valdība, par kuru balsotu tikai "Saskaņa".

Bordāns domā, ka faktiski vairs nav iespējas izveidot Gobzema valdību. Viņš gan akcentēja, ka sākotnēji JKP atbalstīja Gobzemu valdības veidošanas. Tomēr premjera amata kandidāts rīkojies, nekonsultējoties ar partneriem, līdz ar to JKP jutās "atslābināta no ciešas turēšanas pie valdības veidošanas un atbalsta", bet turpināja to atbalstīt, vēl vēloties izteikt savus ierosinājumus. Tomēr šodienas Gobzema paziņojums šādas iespējas izslēdzot, piebilda politiķis.

Partiju apvienības "Jaunā Vienotība" (JV) valde neredz iespējas turpināt valdības veidošanas sarunas ar nominēto Ministru prezidenta amata kandidātu Aldi Gobzemu (KPV LV), teikts politiskā spēka paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem.

JV pārstāvji uzsver, ka valdības veidošanas sarunu laikā, kuras vadīja Gobzems, netika panāktas nekādas vienošanās ne par nākamās valdības īstenojamām reformām, ne arī par valdību veidojošo partiju sadarbības mehānismu. JV nevarot atbalstīt valdības izveidošanas piedāvājumu, kurā nav skaidri saprotams to atbalstošais vairākums Saeimā.

JV valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš uzsver, ka nepilnu divu nedēļu laikā valdības veidošanas process nav izkustējies no sākotnējā punkta. JV var atbalstīt tikai stabilu ilgtermiņa labēji centrisko spēku vairākuma valdību, taču joprojām nav saņemta skaidra atbilde par topošās koalīcijas sastāvu, viņš norāda.

"Mums ir radies iespaids ka tiek darīts viss, lai ievilktu valdībā prokremliski orientēto "Saskaņu". Tāpat ir pamatotas šaubas, vai Gobzemam ir atbalsts paša partijā," norādīja Kariņš.

JV uzskata, ka pašlaik ir iespējams izveidot stabilu ilgtermiņa labēji centrisko spēku vairākuma valdību, bet cita premjera amata kandidāta vadībā.

Tehnokrātu valdība Latvijā varētu būt situācijā, kurā politiskie spēki tiešām redzētu, ka nevar vienoties, komentējot Ministru prezidenta amatam nominētā Alda Gobzema (KPV LV) piedāvājumu, žurnālistiem sacīja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.

Krauze pastāstīja, ka Gobzema piedāvājumu veidot profesionāļu valdību viņš dzirdējis pirmo reizi, tāpēc tas nu būs jāvērtē kā viņam pašam, tā arī partijai. Lai vērtētu Gobzema piedāvājumu, politiskais spēks uz sēdi varētu sanākt nākamnedēļ.

Uz jautājumu, vai profesionāļu valdība ir vismaz idejiski atbalstāma, Krauze atbildēja, ka šāda valdība varētu būt, taču tad tam būtu jābūt atbilstošai situācijai. Krauzes ieskatā atbilstoša situācija būtu tad, kad politiskie spēki tiešām redzētu, ka viņi nevar vienoties, pienākot brīdim, kad tas ir situācijas risinājums. "Vēsturē ir gadījumi bijuši, bet patlaban situācija atšķiras," uzskata Krauze.

Krauze tāpat pagaidām nevarēja atbildēt, vai ZZS būtu gatava balsot par valdību, kurā netiktu pārstāvēts neviens šī politiskā spēka ministrs.