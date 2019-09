Grāmatu otrā dzīve. Maini, dāvini, pārdod

Atslēgvārdi grāmatas | bibliotēka | otrā elpa | liepājas ras

Kur likt vecās, izlasītās un vairs nevajadzīgās grāmatas? Portāls liepajniekiem.lv apkopoja dažas no iespējām, lai tās vienkārši nenāktu atkritumu konteineros vai netiktu nodotas makulatūrā.

... jo ir žēl izmest

Viena no vietām, kur Liepājā var ziedot grāmatas, ir labdarības veikals "Otrā elpa", Graudu ielā. Taču, kā norādīts veikala mājas lapā otraelpa.lv, netiek pieņemtas padomju laikā izdotās grāmatu sērijas "Apvārsnis", "Piedzīvojumi. Fantastika. Ceļojumi", "Stāsti par dabu" un "Stāsti par vēsturi", "Ievērojamu cilvēku dzīve", kā arī latviešu un ārzemju rakstnieku kopotie raksti un Padomju enciklopēdijas. "To praktizē un stingrāk ievēro veikali Rīgā," portālam liepajniekiem.lv sacīja Liepājas veikala vadītāja Egita Bluķe. Lai gan ar noteikumiem ziedotāji tiekot iepazīstināti, Liepājā "tas īsti nedarbojas". "Cilvēki tik un tā nes un atstāj," novērojusi E.Bluķe un spriež, ka acīmredzot ir žēl vienkārši izmest. Bet, kur un ko ar tām darīt, nezina. "Tāpēc nes uz šejieni, jo zina, ka te var atstāt."

E.Bluķe gan teic, ka

tirgot šāda veida grāmatas veikalā nemēģinot, jo pircējiem neesot interese.

"Mēs tās liekam plauktā, kas ir tieši pirms ieejas veikalā. Jebkurš tās var droši ņemt, tās ir bezmaksas," aicina E.Bluķe. Viņa smaidot pastāsta, ka dažkārt, dodoties atpūsties uz pludmali, cilvēki atnāk un paņem kādu lasāmvielu un, nākot atpakaļ, atgriež plauktā.

Šie bezmaksas plaukti regulāri tiekot papildināti. "Jā, kaut kas tiek paņemts, bet mazāk, nekā mums tiek atnests kā ziedojums. Kad jau vairs nav vietas, vecās grāmatas nododam makulatūrā." E.Bluķe atminas, ka pagājušā gadā, kad izglītības iestādēs norisinājies makulatūras konkurss, arī veikala plaukti strauji tukšojušies. "Tēti un mammas nāca un jautāja, ko drīkst paņemt," atceras veikala vadītāja. Iespējams, kāds vecās grāmatas arī paņem, lai mājās izmantotu kā iekuru. "Ir cilvēki, kas tur paliek un veikaliņā nemaz neienāk. Tā kā viss var būt."

Grāmatu krātuves – ledusskapji

Neparasts grāmatu skapis ir ierīkot atkritumu poligonā "Ķīvītes", Grobiņas novadā, "Liepājas RAS" atkritumu šķirošanas laukuma velo novietnes paspārnē. Par grāmatu krātuvi kalpo ledusskapji. "Grāmatu skapis mums ir jau no 2016. gada vasaras. Tā ir manas kolēģes Zanes Siksnas ideja, ko viņa smēlās no citu valstu pieredzes," portālam liepajniekiem.lv pastāsta uzņēmuma "Liepājas RAS" jaunākā vides pārvaldības speciāliste Laima Lapiņa.

"Skapja saturu mēs papildinām no makulatūras konteinerā ievietotajām grāmatām. Lai gan arī reizēm apmeklētāji novietot grāmatas turpat pie ledusskapjiem.

Mēs gan skaitļos rosību pie Grāmatu skapjiem nevaram īsti novērtēt, jo tādu uzskaiti neveicam, bet pēc tā, kā tie tukšojas, varam noprast, ka apmeklētāji izrāda lielu interesi par tiem un to saturu. Īpaši pēc ekskursijām vai tad, kad ierodas uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu. Ir iecienīti arī žurnāli, kas pazūd ļoti ātri."

Atkritumu poligonā "Ķīvītes" makulatūras konteinerā grāmatu esot ļoti daudz. Varot just, ka cilvēki cenšoties no tām atbrīvoties. "Manuprāt, ir mainījies tas, kā cilvēki patērē informāciju. Tagad, protams, ir vairāk un dažādāki veidi, kā to iegūt un lietot. Un šobrīd lielas mājas bibliotēkas vairs arī nav moderni. Tā vienkārši ir dabīga lietu attīstība," L.Lapiņa min iemeslus, kāpēc arvien biežāk atkritumu konteineros nonāk grāmatas.

"Esam novērojuši, ka pārsvarā makulatūras konteinerā nonāk padomju laika grāmatas. Bet grāmatas un citi, mūsuprāt, interesanti atradumi savukārt atkal nonāk mūsu Nenovērtēto lietu muzejā." Uzņēmuma pārstāve norāda, ka vislabāk gan būtu grāmatas nogādāt kādam, kam tās noderētu.

Maini, dāvini, pārdod

Jau vairākus gadus Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (LCZB) 2.stāva vestibilā ir ierīkots grāmatu plaukts ar nosaukumu "Ņem mani līdz". Sākotnēji tas bija iecerēts kā iespēja lasītājiem savstarpēji apmainīties ar grāmatām no personīgiem krājumiem. Taču ideja, šķiet, ir pārprasta, norāda bibliotēkas darbinieki.

Plaukts pārvērties par vietu, kur iedzīvotāji atstāj sev vairs nevajadzīgās grāmatas lielā apjomā, pārsvarā izdotas padomju laikā.

Tā kā lasītājus vairāk interesē jaunāki grāmatu izdevumi, rodas problēmas, ko iesākt ar iedzīvotāju bibliotēkā atstātajiem iespieddarbiem lielā daudzumā. Šī situācija liek LCZB vadībai izvērtēt, vai turpināt atbalstīt iedzīvotāju savstarpējo grāmatu apmaiņu bibliotēkas telpās.

Atrast jaunus īpašniekus grāmatām var dažādās interneta vietnēs, piemēram, iBook.lv, kur par izdevīgu cenu var nopirkt un pārdot grāmatas visdažādākajās nozarēs un žanros, vai vienkārši tās uzdāvināt. Gan meklēt, gan piedāvāt grāmatas var arī sociālā tīkla "Facebook" grupās "Grāmatas Liepājā – maini, dāvini, pārdod, pērc", "Grāmatas. Pērk, pārdod, maina un atdod", "Izcilas grāmatas" u.c. Lai arī varētu šķist, ka vecas grāmatas nevienu neinteresēs, zinātāji norāda: "Kas vienam šķiet pavisam nevērtīgs, otram varētu būt ļoti nepieciešams."

Vēl viena no iespējām, kur likt sev nevajadzīgās grāmatas, ir sociālās iestādes – pansionāti, dienas centri.

Iespējams, darbinieki tās pieņem, lai dotu lasīt saviem klientiem.

Jāatzīmē, – Liepājas dzīvnieku patversmes vecās grāmatas pakaišiem neizmanto. Der tikai avīzes, tās tiek klātas dzīvnieku būros.

Ja veco grāmatu, žurnālu un cita veida papīru krājumi ir lieli un vēlaties tos tomēr nodot makulatūrā, tad, iepriekš sazinoties, tos pieņems atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Sev nevajadzīgās grāmatas var likt vieglā iepakojuma šķirošanas konteineros, kur ievieto tīru, sausu plastmasas, metāla un papīra iepakojumu.