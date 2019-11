Gripas intensitāte Latvijā saglabājas zema; Liepājā pašlaik reģistrēti četri gripas gadījumi

Atslēgvārdi gripa | gripas izplatība

Gripas intensitāte Latvijā saglabājas zema, taču pieaug gan ambulatorajās iestādēs reģistrēto gripas gadījumu skaits, gan stacionēto pacientu skaits, norādīts Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publiskotajā gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa jaunākajā pārskatā.

SPKC dati liecina, ka laika periodā no 18.novembra līdz 24.novembrim Latvijā reģistrēti 25 gripas gadījumi. 17 no tiem Rīgā, četri Liepājā, divi Daugavpilī un pa vienam Jēkabpilī un Gulbenē. Kopš sezonas sākuma 2019.gada 30.septembrī kopā konstatēti 62 gripas gadījumi. 56 pacienti ārstējušies stacionārās ārstniecības iestādēs, tostarp četri no tiem stacionēti ar diagnozi - gripas izraisīta pneimonija. Lielākā daļa gripas gadījumu tika noteikta bērniem no 5 līdz 14 gadiem.

Vēršanās ambulatorajās iestādēs citu akūtu augšējo elpceļu infekciju (AAEI) gadījumos bija līdzīga iepriekšējo sezonu vidējiem rādītājiem šajā laika periodā. Laikā no 18.novembra līdz 24.novembrim tomēr novērojams pieaugums AAEI gadījumos salīdzinājumā ar iepriekšējām nedēļām, proti, no 28.oktobra līdz 17.novembrim.

Savukārt pneimonijas gadījumos ambulatorajās iestādēs vērsušies 36 pacienti, kas ir par pieciem gadījumiem vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu attiecīgajā laika periodā, ir novērojams relatīvi lielāks saslimušo skaits. SPKC norāda, ka visvairāk slimo bērni līdz 14 gadu vecumam.

Šajā sezonā nav konstatēts neviens nāves gadījums saistībā ar gripas infekciju.

Jau ziņots, ka pirmie gripas gadījumi šajā sezonā tika reģistrēti jau oktobra sākumā, kas ir vidēji par trim nedēļām agrāk nekā iepriekšējās sezonās. Par saslimušajiem ziņojusi kāda ģimenes ārsta prakse Gulbenes novadā, kā arī Rīgas ģimenes ārstu prakses.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā informē - lai gan vakcīna nav spējīga pilnībā pasargāt no saslimšanas, ir pierādīts, ka pat gadījumā, ja vakcīna nepasargās no inficēšanās vai saslimšanas, tā tomēr atvieglos un saīsinās slimības gaitu. Vakcīna arī pasargās hronisko slimību pacientus, mazinot iespējamo gripas komplikāciju risku un dzīvības apdraudējumu.

Gripa Latvijā izplatās rudens un ziemas periodā, tādēļ šobrīd ir labākais laiks vakcinēties, norāda slimnīcā. Imunitāte pret gripu izveidojas aptuveni septiņu dienu laikā pēc vakcīnas saņemšanas.