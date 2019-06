Grīzupes ielā būvdarbi pabeigti

Atslēgvārdi grīzupes iela | būvdarbi | ctb

Grīzupes ielas galā tapusi jauna Liepājas robežzīme – akmeņu krāvums, kas varētu atgādināt molu, un balts piramidāls stabs, tam galā pilsētas ģerbonis – tas savukārt varētu raisīt asociācijas ar bāku. "Katrs var saskatīt, ko vēlas. Tā bija ielas rekonstrukcijas projekta autoru ideja no uzņēmuma "VCI"," saka Grīzupes ielas pārbūves projekta vadītāja, Liepājas Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Ilze Jurkovska.

Pagājušajā nedēļā, 21. jūnijā, ģenerālbūvnieks, uzņēmums "CTB" pabeidzis Grīzupes ielas būvdarbus. Pašlaik tiek sagatavoti dokumenti tam, lai Būvniecības valsts kontroles birojs būvobjektu varētu pieņemt ekspluatācijā. Sagaidāms, ka tas varētu notikt jūlijā. "Vērtējam izpilddokumentāciju, arī, kas vēl labojams un sakārtojams ielā. Nepilnības, kas būs jānovērš, tās novērsīs. Jāsagaida arī asfalta kvalitātes vērtējums no laboratorijas," teic I. Jurkovska. Savukārt garāmbraucējus un garāmgājējus aizvien vēl mulsina brūnie ozoliņi. Salīdzinājumā ar to, kādi kociņi bija pirms mēneša, tagad var redzēt, ka daļai no tiem parādījušās arī pa zaļai lapiņai. Ja vajadzēs, stādīs jaunus kociņus uz būvnieka rēķina – iepriekš "Kurzemes Vārdam" apstiprināja "CTB" pārstāvji. Pagaidām vēl gan stādus nemainīs. "Skatīsimies, kādi šie ozoli būs rudenī, novērots, ka tiem sāk parādīties zaļas lapiņas. Būvnieks tos laista katru otro dienu," saka I. Jurkovska, noraidot kāda dusmīga, bet anonīma garāmgājēja pārmetumus, kurus Grīzupes ielā uzklausīja "Kurzemes Vārds", – kociņi tiekot dzirdīti pārāk reti.

Vakar "CTB" darbinieki vēl rosījās pie jaunās robežzīmes – kārtoja akmeņu krāvumu, vēl bija jāuzstāda soliņš. Šeit izveidota apstāšanās vieta, kur iebraucēji var papētīt pilsētas karti, arī – izdibināt, kāds ir Liepājas veloceļu tīkls, jo tagad riteņbraucēju trase ierīkota visā Grīzupes ielas garumā.

Pārbūvējot Grīzupes ielu, pilsēta ieguvusi 3,5 kilometrus atjaunotas brauktuves un drošāku infrastruktūru visiem ielas lietotājiem, jo tagad, izmantojot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, ir izbūvētas gan ietves, gan veloceļi, kur to iepriekš nebija vispār. Projekta kopējās izmaksas ir 5,58 miljoni eiro, no tā 4,43 miljoni – no Kohēzijas fonda, 0,21 miljons – valsts budžeta dotācija, bet 0,63 miljoni eiro – pašvaldības finansējums. Iela pilnīgi pārbūvēta: tai izveidots jauns konstruktīvo kārtu "pīrāgs", izbūvētas autobusu pieturvietu kabatas, ietves un veloceļi, lietus ūdens sūkņu stacija un lietus ūdens kolektors, kur tā nebija. Būvdarbus sāka 2017. gada augustā.