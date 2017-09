Grīzupes ielas rekonstrukcija norit pēc plāna; Krūmu ielā jau uzklāta pirmā asfalta kārta

Atslēgvārdi pilsētvide | ielas | rekonstrukcija | grīzupes iela | krūmu iela

Patlaban intensīvi rekonstrukcijas darbi notiek divās mūsu pilsētas ielās - Grīzupes ielā un Krūmu ielā. Kā portālam pastāstīja Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, rekonstrukcijas darbi Grīzupes ielā rit pilnā sparā: “Viss notiek pēc plāna.” Kavēšanās neesot.

Jautāts, kad paredzēts pabeigt darbus un rekonstruēto Grīzupes ielas posmu, M.Ābols skaidro, ka būvdarbus pēc līguma jāveic 450 dienu laikā.

Grīzupes ielu pārbūvēs posmā no Cukura ielas apļa līdz pilsētas robežai.

Grīzupes ielā pārbūvēs ielas segas konstruktīvās kārtas, izbūvēs autobusu pieturvietu “kabatas”, ietvi un veloceļu (pa nepāra numuru pusi), lietus pārsūknēšanas stacijas un lietus notekūdens kanalizācijas kolektoru. Paredzēta arī sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņa atsevišķos posmos. Kopējais atjaunojamais ceļa posms ir 3,5 km.

Portāls jau informēja, ka Grīzupes ielas rekonstrukcijas darbi sākās 24.augustā, un to dēļ ir satiksmes ierobežojumi. Apbraucamo ceļu shēmas ir uzstādītas Cukura ielā pie “Autobusu parka”, pie Cukura un Grīzupes ielas krustojuma un uz Grobiņas - Ventspils šosejas, pirms pagrieziena uz pilsētu jeb pie pilsētas robežas.

Satiksmes plūsmu regulē trīs luksofori. Grīzupes ielas posmi, kuros notiek darbi, netiek slēgti autobusu satiksmei, kā arī, izvietojot ceļu satiksmes zīmi “Caurbraukt aizliegts”, ir nodrošināta piekļuve darba un dzīves vietām, kā arī pie īpašumiem.

Satiksmei joprojām atvērts ir Grīzupes ielas un 14. Novembra bulvāra krustojums. To šogad nav plānots slēgt.

Savukārt Krūmu ielā, posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, būvniecības darbi pavirzījušies jau krietni tālāk. Kā novēroja portāls, šajā objektā, posmā, kas tuvāk Ziemeļu ielai, jau uzklāta pirmā asfalta kārta

Plānots, ka darbi tiks pabeigti un līdz ar to savienojums ar Pulvera ielu izbūvēts vēl šoruden. “Darbi notiek pēc plāna,” tā M.Ābols, piebilstot: “Taču tas būs atkarīgs no daudziem arī no mums neatkarīgiem apstākļiem. Tostarp, laika apstākļiem.”

Jau vēstīts, ka Krūmu iela faktiski tiek būvēta no jauna, jo iepriekš Krūmu iela posmā starp Ziemeļu ielu un Pulvera ielu bija līdzīga putekļainam lauku ceļam.