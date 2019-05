Grobiņas svētku laikā būs izmaiņas 904. un 912.autobusa maršrutā

Atslēgvārdi grobiņa | sabiedriskais transports | 912.autobuss | 904. autobuss | slēgta satiksme

Piektdien un sestdien, 24. un 25.maijā, Grobiņas pilsētas svētkos noteiktos laikos tiks slēgta satiksme Grobiņā, Lielās ielas un Celtnieku ielas posmā, tādēļ pasažieri aicināti iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām 904. un 912. autobusa maršrutā, informē Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktors Uldis Zupa.

24. maijā no pulksten 18.30 līdz 20 tiks slēgta Lielā iela, posmā no Z. Mauriņas ielas līdz Lielai ielai 34, savukārt no pulksten 19 līdz 19.30 būs slēgts posms Celtnieku ielā (kamēr gājiena dalībnieki nogriezīsies uz Z. Mauriņas ielas un tad uz Lielās ielas). 25. maijā, laika posmā no pulksten 9 līdz 18, tiks slēgta Lielā iela, posmā no Z. Mauriņas ielas līdz Lielai ielai 34.

Lai nodrošinātu gājēju un transporta kustības drošību svētku laikā, 904. un 912. maršruta autobusi kustību iepriekš minētajos laikos veiks pa maršrutu Ventspils iela – Celtnieku iela – Z. Mauriņas iela – Lielā iela.

Sabiedriskā transporta pasažieri tiks izlaisti un uzņemti pagaidu uzstādītājās autobusu pieturvietās – pie Priežu ielas (abos virzienos) un pie Grobiņas ģimnāzijas.