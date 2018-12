Groza šā gada budžetu un lauž šķēpus par nākamā

Atslēgvārdi pilsētas dome | komitejas | budžets

Šodien, 13.decembrī, notikušajā Liepājas pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē deputāti akceptēja grozījumus pašvaldības šā gada budžetā un spraigi diskutēja par 2019.gada budžetu.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja Evija Kalveniece skaidroja, ka grozījumi šā gada budžetā nepieciešami, lai precizētu nepieciešamo finansējumu ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un, izvērtējot iespējas, nodrošinātu finansējumu papildu pieprasījumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi kopā plānoti 705 519 eiro apmērā. Tos veido galvenokārt nekustamā īpašuma nodokļu pārpilde un ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas.

No pamatbudžeta līdzekļiem, izvērtējot iespējas un prioritātes, plānots nodrošināt papildu finansējumu 218 000 eiro apmērā P/A “Liepājas sabiedriskais transports” norēķiniem ar pasažieru pārvadātājiem; 50 000 eiro apmērā SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai; 45 000 eiro apmērā sporta pasākumiem; 3010 eiro apmērā pašvaldības stipendijām.

Ja šā gada budžeta grozījumus deputāti atbalstīja vienprātīgi, tad, skatot jautājumu par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam, raisījās spraigas diskusijas. Liepājas pilsētas pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta ienākumi un izdevumi plānoti vienādi - 95,9 miljoni eiro, kas ir tieši tikpat daudz, cik šogad.

Budžetu 2019.gadam plānots apstiprināt Liepājas pilsētas domes sēdē 20.decembrī, pirms līdzekļu atlikuma uz gada sākumu precizēšanas, tādēļ tajā iekļauti pārsvarā iestāžu uzturēšanas izdevumi un finansējums ES struktūrfondu projektiem, lai nodrošinātu to īstenošanas nepārtrauktību.

Ekonomiskajai darbībai plānoti vairāk nekā 14 miljoni eiro, izglītībai – vairāk nekā 13 miljoni eiro, sabiedriskajai kārtībai – 2 miljoni eiro, sportam – 8,2 miljoni eiro, sociālajai jomai – 7,9 miljoni eiro, kultūrai – 7,5 miljoni eiro, vadības dienestu darba nodrošināšanai – aptuveni 6 miljoni eiro, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 1,7 miljoni eiro u.c.

Bet dažādiem attīstības projektiem un jaunām iniciatīvām finansējuma piešķiršanu paredzēts skatīt 2019.gada sākumā, kad būs apstiprināts valsts budžets un būs skaidrība, cik un kam pilsēta var atļauties tērēt.

Kad Finanšu pārvaldes vadītāja Evija Kalveniece deputātus bija iepazīstinājusi ar sagatavoto nākamā gada budžeta plānu, sākās spraigas debates. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš pauda neapmierinātību, ka budžeta projektā nav paredzēti 25 995 eiro Stinšu svētku rīkošanai 2019.gada 9.februārī. “Esmu gandarīts, ka budžetā paredzēti līdzekļi svarīgām jomām – attīstībai, sociālajai aizsardzībai, bet Stinšu svētkiem bija iepirkums un nevaram pievilt konkursa uzvarētāju,” tā G.Ansiņš, piebilstot: “Turklāt šie svētki ir vieni no retajiem, kas Liepājā notiek aukstajā un tumšajā laikā, ko cilvēki gaida.”

Jautājums veiksmīgi tika atrisināts, nepieciešamo summu Stinšu svētku rīkošanai “paņemot” no Komunālās pārvaldes maciņa, no līdzekļiem, kas paredzēti karogpulksteņa būvei. Šis projekts tiks atbīdīts uz vēlāku laiku.

Deputāts Edvīns Striks savukārt pauda neapmierinātību, ka maz līdzekļu atvēlēts stipendijām: “Ar esošajiem līdzekļiem stipendijām nepietiek! Tās vajadzīgas ne tikai mediķiem, bet arī citiem Liepājai aktuālu specialitāšu studentiem. 2019.gada septembrī sāksies jaunais mācību gads. Ja gribam Liepājai piesaistīt kvalificētus speciālistus, nepieciešams lielāks pašvaldības finansējums stipendijām.”

Šo jautājumu deputāti atstāja atvērtu. Ar domu: kad tiks apstiprināts valsts budžets un būs skaidrība, cik naudas īsti ir pašvaldības maciņā, varēs veikt budžeta grozījumus un, iespējams, palielināt stipendijām atvēlamo daļu. “Sāpju ir daudz, bet budžets ir tik liels, cik tas ir,” tā jaunais Liepājas mērs Jānis Vilnītis.

Savukārt opozīcijas deputāte Gaļina Skorobogatova aicināja piešķirt finansējumu arī kādai aktivitātei no “Saskaņas” iesniegtā saraksta.

Uz to J.Vilnītis skaidroja, ka liela daļa no opozīcijas saraksta ar 18 pozīcijām jau ir īstenota vai ir procesā: “Mobilais zobārsts Liepājā ieradīsies nākamā gada decembrī. Lai nodrošinātu bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā visiem 1.līdz 4.klašu skolēniem, no pašvaldības budžeta nepieciešams papildu finansējums aptuveni 1,4 miljonu eiro apmērā. Uz atvieglojumiem braukšanai sabiedriskajā transportā ejam pakāpeniski. Ir ievērojams skaits liepājnieku, kuriem jau ir 100% atlaides – pirmklasnieki, maznodrošinātie u.c. Bet lēmumu par piedzimšanas pabalsta palielināšanu uz 200 eiro pieņēmām jau iepriekšējā domes sēdē.”