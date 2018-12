Atslēgvārdi c hepatīts | liepājas slimnīca | veselība | hepatīts

Lai pēc iespējas palielinātu to cilvēku skaitu, kuri saņem nepieciešamo hroniska vīrushepatīta C ārstēšanu, Nacionālais veselības dienests jau vasarā aicinājis to darīt ārstniecības iestādes reģionos. Gatavību piedāvāt terapiju pacientiem ar hronisko slimību apstiprinājušas Liepājas un Daugavpils reģionālās slimnīcas. Kā pastāsta Liepājas slimnīcas infektoloģe Ingrīda Strika, nu veikti visi sagatavošanās darbi un jau vakar noticis pirmais ārstu konsilijs.

"Viens no kritērijiem bija iespēja nodrošināt ārstu konsiliju hroniska vīrushepatīta C pacientiem, un mums tāda ir – esam trīs ārsti infektologi, no kuriem viens ir ārsts hepatologs," I. Strika stāsta, piebilstot, ka bez viņas konsilijā būs arī infektologi Andrejs Rimša un Guna Retere.

Gan Liepājā, gan apkārtnes pilsētās ģimenes ārsti tikuši informēti par kritērijiem, kuriem jāatbilst C hepatīta pacientam, lai viņš varētu pretendēt uz valsts apmaksātu terapiju. "Esam atlasījuši jau virkni cilvēku, kas kritērijiem atbilst, un vakar notika pirmais konsilijs, kurā lēmām par atbilstošās terapijas izvēli," skaidro infektoloģe.

Līdz šim hronisku vīrushepatītu C ārstēt bija iespējams vien Rīgā, Valsts infektoloģijas centrā, taču lielā noslogojuma dēļ uz ārstēšanu nācās gaidīt pat vairākus mēnešus. Ticams, ka terapijas pieejamība reģionos šo laiku varētu samazināt, tāpat šāda izvēle pacientiem sniegs iespēju ietaupīt ceļa izdevumus.

Lai pacients ar hronisku vīrushepatītu C saņemtu valsts apmaksātu ārstēšanu, joprojām jāsasniedz noteikta aknu fibrozes jeb saslimšanas "smaguma" pakāpe. "Valsts apmaksā ārstēšanu pacientiem ar F2 un augstāku pakāpi. Protams, varam veikt ārstēšanu arī pacientiem ar F1 pakāpi, tomēr to valsts nefinansē," pastāsta I. Strika. "Taču medicīnā viss strauji iet uz priekšu. Zinām, ka arī HIV pacientiem vēl līdz šim gadam bija noteikti ierobežojumi, taču šogad ārstēšanu jau saņem visi pacienti, tāpēc pieļauju, ka situācija ar laiku varētu mainīties arī hepatīta slimniekiem."

Arī fibrozes pakāpi, kas ir viens no kritērijiem, lai saņemtu valsts apmaksātu ārstēšanu, iespējams noteikt Liepājas Reģionālajā slimnīcā. "Agrāk to darīja, veicot aknu biopsiju, taču tagad šim mērķim kalpo neinvazīva metode, kas notiek līdzīgi kā ultrasonogrāfija – nekaitīgs un nesāpīgs process. No šī gada rudens arī Liepājā ir šāda iekārta – fibroelastogrāfs," norāda infektoloģe. Papildus jāveic īpaši, valsts apmaksāti izmeklējumi Valsts infektoloģijas centrā, arī uz tiem nosūtījumu iespējams iegūt no Liepājas slimnīcas speciālistiem. "Taču pirmais solis noteikti ir konsultācija pie infektologa," uzsver I. Strika.