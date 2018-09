Atslēgvārdi rimi | laima | konfektes | tārpi

Pagājušajā nedēļā kāda liepājniece devusies uz veikalu "Rimi Ostmala", lai nopirktu savas iecienītās konfektes "Vinnijs". Nākamajā dienā ar saldumiem cienājot ciemiņus, visi pamanījuši, ka konfektes iemīļojuši ne vien viņi, bet arī mazi, balti tārpiņi.

Sievietes meita portālam pastāstīja, ka kundze jau iepriekšējā dienā vairākas konfektes apēdusi. Visi gan šo situāciju uztvēruši ar humoru, taču kāds no viesiem ar atradumu padalījās sociālajos tīklos, kas mudinājis cilvēkus dalīties ar līdzīgām situācijām. To pamanījis arī pats saldumu ražotājs "Laima", kas nekavējoties nosūtījis ieraksta autoram ziņu, paužot dziļu nožēlu par situāciju un pārliecību, ka šāda situācija nav pieļaujama. "Apsekosim produkcijas stāvokli konkrētajā veikalā un to, vai tiek ievērotas sanitārās normas," solīja ražotājs.

Uzņēmuma pārstāvji portālam skaidroja, ka ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes, taču aizvien nav skaidrs, kā tārpi nokļuvuši konfektēs.

“Iepazīstoties ar minēto situāciju, “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” veica visas piegādes ķēdes pārbaudi konkrētās partijas produktam – no ražotnes uz noliktavu un līdz veikala plauktam. Tāpat, kopā ar šī konkrētā “Rimi” veikala pārstāvi esam pārbaudījuši visus konfekšu plauktus un kastes, kurās konfektes atrodas tirdzniecības zālē. Konfektes no plaukta un kastēm tika atvērtas pārbaudei,” portālam pastāstīja uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Lineta Mikša.

Sveramo konfekšu plaukti bijuši tīri visām konfektēm, veikalā visas sanitārās normas ievērotas. “Pēc kontroles veikšanas tika secināts, ka visas kvalitātes normas ir ievērotas un citos produktos atkāpes no kvalitātes standartiem, tostarp piesārņojums, netika konstatēts,” secina L.Mikša.

Ņemot vērā, ka “Vinnijs” ir šokolādes konfekte, kuras sastāvā ir rieksti, tad ražotāji pieļauj iespēju, ka svešķermenis ir piekļuvis konfektei no cita, blakus esoša produkta. "Mums nav informācijas, cik ilgi un kādos apstākļos klienta nopirktās konfektes ir glabājušās pie paša pircēja. Nepareiza produkta uzglabāšana, mitrums, siltums, kā arī blakus esošie produkti, var pakļaut produkciju saskares riskam ar piesārņojumu. Piemēram, ja konfektes atrodas pat neilgu laiku blakus dārzeņiem, augļiem vai riekstiem, kas var sabojāties, pastāv risks, ka tie piesārņos blakus esošās konfektes. Viennozīmīgi mums ir ļoti žēl par notikušo, tādēļ atvainojāmies klientam un nogādājām kompensācijas dāvanu,” skaidro sabiedrisko attiecību speciāliste, piebilstot, ka uzņēmuma prioritāte ir nemainīgi augsta produktu kvalitāte.

Tāpat L.Mikša norāda uz to, ka uzņēmums arvien vairāk modernizē ražošanas procesu: "Esam veikuši ievērojamus uzlabojumus ražošanas procesos un modernizējuši tos tā, lai viss atbilstu mūsdienu stingrākajiem kvalitātes standartiem. Papildus tam mēs sniedzam ieteikumus visiem iesaistīto pušu partneriem, kā produkcija būtu jāglabā, lai tā netiktu pakļauta negatīvai ārējo apstākļu ietekmei. Lai arī mūsu piegādes ķēdē ir daudz drošības mehānismu, kas palīdz izsekot produkta kvalitātei no ražotnes līdz veikalam, diemžēl mēs nevaram ietekmēt un kontrolēt to, kas notiek, kad produkts atrodas veikalā vai nonāk pie patērētāja."