No 20.augusta līdz 2.septembrim visā Latvijā notiek militārās mācības “Namejs 2018” un šodien, 23.augustā, ir Liepājas diena - no pulksten 10 līdz 16 mūsu pilsētā notiek viena no militāro mācību aktīvajām fāzēm, lai stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku sadarbību ar Liepājas pašvaldību un Liepājā esošajām valsts un pašvaldības struktūrām sadarbībai krīzes situācijā.

Tiek inscenēta Liepājas stratēģiski svarīgo objektu – lidostas, ostas, pilsētas domes u.c. – aizsardzība. Un Liepājas dome šodien pārvērtusies par mācību vadības štābu. Ne vien ēku, bet ikvienu kabinetu apsargā bruņoti karavīri, pārliecinājās portāls.

“Mācību uzdevums ir pārbaudīt Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes un pašvaldības institūciju spējas krīzes apstākļos turpināt nodrošināt valsts un pašvaldības iestāžu funkcionēšanu, ja valstī izsludināta ārkārtas situācija, kura radusies valsts ārēju apdraudējumu gadījumā,” skaidro Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts.

Mācībās Liepājā piedalās 18 Liepājas pilsētas institūcijas un organizācijas, kuras vada Civilās aizsardzības komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Liepājas pilsētas domes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts un Pašvaldības policijas, Valsts Robežsardzes, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas, Valsts ieņēmumu dienesta, Liepājas reģionālās slimnīcas, Latvijas dzelzceļa u.c. institūcijām.

Portāls jau informēja, ka no 20.augusta līdz 2.septembrim visā Latvijā notiks līdz šim lielākās militārās mācības “Namejs 2018”, lai pārbaudītu un pilnveidotu Nacionālo bruņoto spēku gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Kā portālam pastāstīja Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākā referente Sandra Brāle, uz militārajām mācībām Latvijā jau ieradušies Polijas karavīri ar kājnieku kaujas mašīnām “Rosomak”, un Čehijas karavīri, kuri dien NATO paplašinātās klātbūtnes Lietuvā kaujas grupā.

Mācībās kopumā piedalās vairāk nekā 10 000 dalībnieku – Latvijas un sabiedroto spēku karavīri un zemessargi, rezerves karavīri, brīvprātīgie rezervisti, Aizsardzības ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls – policisti un robežsargi.

Lai stiprinātu Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes aizsardzības spējas un sadarbības nodrošināšanu ar citām valsts institūcijām, mācības “Namejs 2018” norise plānota visā Kurzemes reģionā no piekrastes līdz Ventai. Mācību aktīvā fāze norisināsies ne tikai Ādažu poligonā, bet arī Skrundas, Meža Mackeviču, Lāčusila un citos reģionālajos poligonos, kā arī vismaz 36 Latvijas novados, tostarp mūspusē - Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Saldus, Skrundas, Vaiņodes novados un Liepājā.

Mācību norises vietas un aktivitātes iepriekš ir saskaņotas ar iesaistīto pašvaldību vadītajiem un zemes īpašniekiem, kuru īpašumus ir paredzēts izmantot mācību uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes atbildības rajonā mācībās piedalās vairāk nekā 1000 karavīri, zemessargi, un sabiedroto valstu karavīri.

Nacionālie bruņotie spēki atzīst, ka liepājniekiem un pilsētas viesiem, kuri redz karavīru pārvietošanos un pulcēšanos, nav pamata satraukumam, jo aktivitātes notiek mācību ietvaros.

Tomēr atgādina: “Turpinoties intensīvam militāro vingrinājumu un mācību posmam ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs, pa Latvijas autoceļiem pārvietojas gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, bet gaisa telpā lido militārās lidmašīnas un helikopteri.”

Bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem.