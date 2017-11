Atslēgvārdi vājredzīgie | gājiens

Ap simts ļaužu pirmdienas pusdienlaikā devās cauri Liepājas centram, atzīmējot Starptautisko neredzīgo dienu. Gājiens ir apliecinājums savstarpējam atbalstam un vēsts sabiedrībai, ka to neveido tikai veseli cilvēki vien.

"Jāiet, jāiet, savējie jāatbalsta," Liepājas Neredzīgo biedrības biedre Valda saka, – motivācija piedalīties šajā gājienā uzreiz bijusi skaidra. "Lai cilvēki redz, ka arī tādi ļaudis ir sabiedrībā. Ne jau visi ir veseli. Un lai respektē, kad, piemēram, ejam pāri ielai. Šoferiem jau to māca, bet viņi jau to aizmirst, ka jāpalaiž pāri ar balto spieķi." Valda un Zigrīda, arī biedrības biedre, spriež, ka pēdējā laikā uz ielas jūtoties krietni drošāk. "Paldies mūsu Mārim Ceirulim, ka viņš daudz panācis," liepājnieces min jaunos luksoforus, ceļa segumā iestrādātās vadlīnijas, arī runājošos autobusus. "Un tie jau noder ne tikai neredzīgajiem, iebraucējiem arī tā ir daudz ērtāk! Un veciem cilvēkiem tā ir vieglāk." Tas viss praksē pārbaudīts un atzīts par labu esam. "Tagad jau tas viss liekas pats par sevi saprotams, pie labumiem jau pierod ātri," Valda pasmejas. "Bet aizbrauc citā pilsētā, un nav vis tā. Pat Rīgā nav." Zigrīda gan piebilst, ka "uzmanīgam tik un tā jābūt jebkurā brīdī".

Šī ir vēl viena iespēja pievērst sabiedrības uzmanību Liepājas Neredzīgo biedrības darbam, saka viena no gājiena dalībniecēm, kura gan savu vārdu nevēlas teikt. Viņa pati ir redzīga, taču ar cita veida invaliditāti, arī darbojas biedrībā. "Cik gan tie cilvēki, kuri neredz sauli, ir darbīgi! Cik daudz ko viņi prot vēl labāk nekā redzīgi! Un tā viņu uzņēmība un dzīvotprieks, – to var tikai apbrīnot un ņemt no viņiem piemēru. Arī par to, kā ir jācīnās par dzīvi." Viņa pati jūtas labāk, esot kopā ar citiem cilvēkiem ar invaliditāti: "Viņi mani saprot." Runājot ar veseliem cilvēkiem, liepājniece secinājusi – viņus neinteresē tādu cilvēku problēmas. "Kamēr pašus nepiemeklē kāda nelaime, cilvēki izturas tā rezervēti. Parunājot ar kādu minūtes piecas, tikko viņš uzzina, ka otrs ir invalīds, tad uzreiz sarunu pārtrauc un atsvešinās."

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 14. novembra numurā.