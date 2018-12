Izbēgt no parādu lamatām

Ja cilvēks nonācis lielu parādu gūstā, izeju no situācijas nav daudz. Viena no maksātnespējas priekšrocībām ir tā, ka parādu apmērs vairs neaug.

Atslēgvārdi parādi | finanses | bankrots | maksātnespēja

"Viss, bankrots!" – pie šādas atziņas agrāk vai vēlāk nonāk cilvēks, kurš saprot, ka vairs nespēj samaksāt ne kredītu, ne līzingu, ne arī pildīt citas finansiālās saistības. Bēgt no valsts vai tomēr mēģināt no parādu dūksnāja izkārpīties, piesakot maksātnespēju? "Par maksātnespējas procesu nekādā gadījumā nav jākaunas. Bankrota procedūras piemēro daudzās valstīs, un tas ir veids, kā atbrīvoties no parādu jūga, kas cilvēku dzen izmisumā," saka zvērināta advokāta palīdze Karīna Džeriņa.

Lai arī nu jau vairākus gadus pēc kārtas ekonomikai Latvijā ir izaugsme, maksātnespējas lietu skaits būtiski nemazinās. Pagājušogad fiziskām personām ierosināti 1529 maksātnespējas procesi – tikai par 10 mazāk nekā 2016. gadā, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

K.Džeriņas praksē bijis gadījums, kad kāds klients bijis parādā 23 ātro kredītu firmām. "Soda procenti par laikā neapmaksāto aizdevumu aug strauji, un cilvēks, lai atmaksātu vienu kredītu, ir spiests ņemt vēl divus. Beigās viņš iekļūst vēl lielākās parādu lamatās, un saistības jau mērāmas vairākos desmitos tūkstošu eiro," pastāsta advokāta palīdze. Zvērināta advokāte un maksātnespējas administratore Gundega Kreice atzīst, ka vēl joprojām jūtamas arī krīzes atskaņas no treknajiem gadiem.

Uzziņai

Fiziskās personas maksātnespējas process

Kādas ir maksātnespējas pazīmes?

> Parādniekam nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām

iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 eiro.

> Sakarā ar pierādāmiem apstākļiem (piemēram, bezdarbs, samazinājušies personas ienākumi, smagi dzīves notikumi, kā rezultātā palielinās maksājumi par kredītu, vai nav iespējams segt kredīta maksājumus) personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro.

Kā norit process?

> Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv secīgi no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras.

> Bankrota procedūras laikā tiek pārdota visa parādnieka manta un iegūtā nauda tiek novirzīta kreditoru prasījumu (parādu) segšanai.

> Saistību dzēšanas procedūras laikā viena trešā daļa no parādnieka ienākumiem tiek novirzīta kreditoru prasījumu apmierināšanai.

> Pēc saistību dzēšanas procedūras beigām parādnieks tiek atbrīvots no atlikušajām saistībām.

Kādi ir ierobežojumi procesa uzsākšanai?

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams vai pārtraucams personai:

> kura pēdējo trīs gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir apzināti sniegusi nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;

> kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā;

> kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas jau ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kurā ir dzēstas saistības;

> pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas.

Saistību dzēšanas procedūru nepiemēro vai to pārtrauc, ja:

> parādnieks pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai maksātnespējas procesa laikā ir slēdzis darījumus, kuru rezultātā kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, turklāt viņš apzinājies vai viņam vajadzēja apzināties, ka šādu darījumu slēgšana var novest līdz maksātnespējai vai zaudējumu radīšanai kreditoriem;

> parādnieks sniedzis apzināti nepatiesu informāciju par savu mantisko stāvokli un slēpis savus patiesos ienākumus;

> parādnieks nepilda bankrota vai saistību dzēšanas procedūrā paredzētos pienākumus, būtiski apgrūtinot maksātnespējas procesa efektīvu norisi.

Procesa izmaksas

> Depozīts maksātnespējas administrācijas kontā divu minimālo mēnešalgu apmērā – 860 eiro.

> Valsts nodeva (Valsts kasē) – 71,14 eiro.

> Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Valsts kasē) – ap 5 eiro.

> Izziņu un citi dokumentu sagatavošanas izmaksas.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 22. novembra numurā.