Atslēgvārdi pilsētvide | satiksme | drošība | ietves | auto | vītolu iela

Liepājnieki ir satraukušies par situāciju Vītolu ielā, kur automašīnas brauc pa ietvi un tādējādi apdraud satiksmes drošību.

Lasītājs portālam iesūtījis divas fotogrāfijas, katrā no tām redzama cita automašīna, kas no Vītolu ielas 3.nama pagalma izbrauc pa gājējiem paredzēto ceļu. “Auto ir jābrauc varbūt nepilni 100 metri, kas prasa dažas sekundes, lai izkļūtu no pagalma pa brauktuvi,” stāsta lasītājs: “Tā vietā auto dod priekšroku pārvietoties pa ietvi.”

Izbrauktuves uz Vītolu ielu no Vītolu ielas 3.nama patiesi nav – pagalma asfaltētā zona beidzas pie ietves. Taču tas nenozīmē, ka nav cita ceļa, lai izbrauktu no pagalma. Izbrauktuve ir ēkai no ielas tālākajā galā, braucot garām blakus esošajai mājai. Un kaimiņu māja nav to bloķējusi.

Pagalmā sastaptie un uzrunātie skaidro, ka viņi pa ietvi nebrauc un nezinot arī, kurš pa to brauc. Kā norādīja kāds gados jauns vīrietis, iespējams, bijis iebraucis kāds ciemiņš, kurš nav zinājis, kā izbraukt no pagalma...

Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Vārpiņš, jautāts, vai Pašvaldības policija ir saņēmusi informāciju par gadījumiem, kad Vītolu ielā autobraucēji izmanto “aizliegto paņēmienu”, atzina: “Līdz šim šāda informācija nav bijusi.”

“Šādas situācijas ir Ceļu policijas vistiešākajā viņu kompetencē un mēs neko citu nevaram darīt, kā vien apturēt transportlīdzekļa vadītāju un izsaukt Ceļu policiju,” skaidro K.Vārpiņš. Taču sola, ka Pašvaldības policija pēc šīs informācijas saņemšanas “piefiksēs šo gadījumu” un turpmāk arī pievērsīs uzmanību šādiem pārkāpumiem.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga skaidro, ka arī Valsts policijai par šādiem gadījumiem Vītolu informācijas nebija.

Taču fiksēti līdzīgi gadījumi citur Liepājā. “Šogad ir noformēti seši protokoli par braukšanu pa ietvēm,” tā Valsts policijas pārstāve.

Viņa uzsver, ka braukšana pa ietvi ir sodāma rīcība: “Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ir norādīts, ka par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (sadalošām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u.tml.), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 55 eiro apmērā.” Jautāta, kā vajadzētu rīkoties iedzīvotājiem, redzot, ka kāds ar auto brauc pa ietvi, S.Šteinberga atbild lakoniski: “Nekavējoties informēt policiju!”

CSDD Liepājas nodaļas priekšnieka vietnieks Arnis Jekste lūgts ieteikt, kā varētu atrisināt situāciju, lai šādas situācijas, kad neapzinīgi braucēji ar auto izmanto ietvi, nebūtu, A.Jekste demonstrē attēlus globālajā tīmeklī un norāda: “Jānovieto, piemēram, divi dekoratīvi betona puķu podi vai cita veida šķēršļi, lai mehāniskie transportlīdzekļi tīri fiziski nevarētu zbraukt uz ietves no pagalmiem.”

Kā labu piemēru betona puķu podu izvietošanai, lai auto nebrauktu tur, kur tiem nav paredzēts, A.Jekste min stāvlaukumu Kūrmājas prospekta galā, kur podi izvietoti pie laukuma otras izejas Zvejnieku alejas pusē. Tāpat par piemēru var minēt dekoratīvos puķu podus, ar kuriem vietām satiksmes plūsma tiek apturēta ostas promenādē.

_____________________

Iesaki tēmu vai ziņo par notiekošo arī Tu! To var izdarīt ikviens portāla lasītājs, izmantojot sākumlapā esošo formu "Piedalies satura veidošanā!". Turpat iespējams iesūtīt arī dažādus fotostāstus, piemēram, no kāda pilsētā notikuša pasākuma.