Izbūvēs braucamu ceļu uz jūru

Pērkones ielā ierīkos betona plāksnēm klātu izbrauktuvi uz liedagu. Pašlaik Liepājas domes Iepirkumu komisija izskata būvdarbu pretendentu piedāvājumus. Konkursā sacenšas SIA "CTB", kas par darbu piedāvājusi cenu 55 992,9 eiro, un "A-Land" par 70 416,76 eiro (abas cenas bez pievienotās vērtības nodokļa).

Būvniecība varēs notikt tikai nākamgad, atzīst pašvaldības izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš. Viņš uzsver, ka izbraucama izeja uz jūru ļoti nepieciešama gan drošībai, lai liedagu varētu sasniegt glābēju, policijas un mediķu transports, gan pakalpojumu sniedzējiem, kas rūpējas par gružu izvešanu un tualetēm pludmalē. Līdz šim jau gadījies, ka mašīnas smilšainajā kāpu ceļā iestrieg.

SIA "Ielu un ceļu projekti" iecerē paredzēts, ka Pērkones ielā no jūrmalas veloceļa uz pludmali veidos izbrauktuvi, kas būs klāta ar četrus kvadrātmetrus lielām un 16 centimetrus biezām betona plāksnēm, kuras izvietos līdz 40 metru attālumā no krasta. Plākšņu ceļš vedīs cauri kāpai, to abās pusēs stiprinās ar pinumiem un graudzāļu stādījumiem. Vēl šajā iepirkumā paredzēts arī noasfaltēt stāvlaukumu, kas atrodas pirms veloceļa Pērkones ielas kreisajā pusē, bet pirms šī stāvlaukuma izbūvēs ātrumvalni.