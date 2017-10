Izmaiņas maršruta Liepāja – Talsi reisā

Atslēgvārdi autobuss | izmaiņas reisos | maršruts

Atsaucoties pasažieru ierosinājumiem, no 2017. gada 1. novembra gaidāmas izmaiņas maršruta Nr.7512 Liepāja–Talsi reisā. SIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone portālu informēja, ka autobuss no Talsu autoostas katru rītu izbrauks 10 minūtes agrāk – pulksten 6.40, līdz ar to mainīsies arī autobusa izbraukšanas laiks no tālākajām pieturvietām. Kuldīgā tas būs pulksten 7.44, bet tālāk uz Liepāju izbrauks pulksten 8.05.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.