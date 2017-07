Atslēgvārdi pazudis bērns | meklēšana | policijā | Ivans Berladins

No šodienas, 7.jūlija, darbu uzsāka meklēšanas vadības centrs, kas izveidots ar mērķi koordinēt bez vēsts pazudušā Ivana Berladina meklēšanā iesaistīto speciālistu darbības saskaņotiem zēna meklēšanas pasākumiem, portālu informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece Ilze Jurēvica.

Ņemot vērā ģeogrāfisko izvietojumu, meklēšanas vadības centrs bāzēts Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku mācību centrā.

Līdz ar mazā Ivana meklēšanas taktikas maiņu, šobrīd meklēšanā iesaistīti kopumā ap 260 dažādu jomu speciālisti no Valsts policijas, Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas un Nacionāliem bruņotiem spēkiem, tostarp Jūras spēkiem, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Iesaistītie no jauna pārmeklē Liepāju un tās apkārtni, pievēršot uzmanību jau citām izmeklēšanā būtiskām niansēm. Tiek pārbaudīts arī jūras krasts un akvatorijs.

No iesaistītajiem cilvēkiem vairāk nekā 150 ir Valsts policijas amatpersonas ne tikai no Liepājas, bet arī no Ventspils, Talsiem, Kuldīgas, Saldus, Rīgas. Tostarp meklēšanā piedalās Valsts policijas kinologi, tāpat piesaistīti Valsts policijas eksperti, kuri ieradušies, lai pārvietojamā DNS laboratorijā pārbaudītu izņemto mantu iespējamo saistību ar Ivana Berladina pazušanas lietu.

Bez tam meklēšanas darbos iesaistīti teju 20 Liepājas pilsētas Pašvaldības policisti un 80 Nacionālo bruņoto spēku zemessargi un karavīri. Un Liepājā dislocētie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

Sākot jau no zēna pazušanas brīža Valsts policija izņēmusi vairākus simtus video un vēl tik pat video materiāli pieprasīti no dažādām iestādēm un privātpersonām visā Liepājā un tās apkaimē. Tāpat video izņemti arī no Liepājas autobusu parka maršrutu transportlīdzekļiem.

Nepārtraukti Valsts policija saņem un apstrādā informāciju, kuru pārbauda. Tāpat Valsts policijas kinologi apsekoja vairākas vietas pilsētas teritorijā.

7.jūlijā vien nopratinātas jau vairāk nekā 20 personas, kā arī veiktas vairāk nekā 40 iedzīvotāju aptaujas. Meklēšanas darbi turpinās.

Portāls jau informēja, ka piecus gadus vecais zēns no mājām izgāja 1.jūlija rītā. Māte par viņa pazušanu policijai ziņoja nākamās dienas pēcpusdienā.

Tāpat jau ziņots, ka informāciju policijai var sniegt gan telefoniski, zvanot uz tālruni 110, gan klātienē – Bāriņu ielā 3.