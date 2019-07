Atslēgvārdi rotājumi | ziemassvētku rotājumi | merry deco | pilsētvide

Par jauniem rotājumiem Ziemassvētkos Liepājas centrā rūpēsies SIA "Merry Deco", kuram pilsētas domes Iepirkumu komisija piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības par kopējo summu 88 923 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Taču par vairākām iepirkuma sadaļām konkurss beidzies bez rezultāta, jo nav bijis neviena pretendenta vai arī vienīgais pieteikuma iesniedzējs, šis pats "Merry Deco", noraidīts prasībām neatbilstoša piedāvājuma dēļ.

Pašlaik iepirkums noslēdzies tikai par tā saukto "jauno daļu", skaidro būvvaldes pārstāvis Aigars Štāls. "Merry Deco" bija vienīgais pieteikumu iesniedzējs, un tam būs pienākums gādāt par "pilsētas ekskluzīvā centra" (no Tirgoņu ielas līdz Lielajai ielai), kanālmalas, Jūras ielas, Tramvaja tilta un Zivju ielas pie Latviešu biedrības nama dekorēšanu. Ar "Merry Deco" otrdien jau noslēgts līgums par atsevišķu jaunu noformējuma elementu un kompozīciju veidošanu, integrējot līdzšinējos dekorējumus, arī par rotājumu remontu, uzstādīšanu un uzturēšanu. Pēc ilgāka pārtraukuma tiks rotāta Lielā iela un Tramvaja tilts. Pilsētas galvenā māksliniece Agita Ansule ar A. Štāla starpniecību komentējusi, ka pēc ielas pārbūves ir zudušas iespējas rotājumus izvietot pāri Lielajai ielai, tāpēc ielu rotās "ar jauniem izteiksmes veidiem, nezaudējot ierasto krāšņumu un svinīgumu". "Kā tieši izskatīsies jaunie akcenti pilsētā, šobrīd vēlētos paturēt noslēpumā, jo daļa no svētku sajūtām vienmēr ir pārsteigums. Zūdot pārsteigumam, zūd daļa no svētkiem," teikusi A. Ansule.

Līgums noslēgts ar "Merry Deco", Rīgā reģistrētu firmu, kuras īpašnieks ir Romāns Markevičs, bet dizaina koncepcijas autors ir liepājnieks Kristaps Štobis. Pēc Uzņēmumu reģistra vietnes lursoft.lv informācijas, uzņēmums dibināts 2017. gada beigās, tajā ir trīs darbinieki. Pērn firmai bijis apgrozījums 17 tūkstoši eiro, strādāts ar 3449 eiro zaudējumiem, bet nodokļu iemaksu ailītēs ir nulles, taču arī nodokļu parādu uzņēmumam neesot.