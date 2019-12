Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā paredzēti satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi satiksmes ierobežojumi | jaunais gads

31.decembrī no pulksten 23 pie koncertzāles “Lielais dzintars” norisināsies Jaunā gada sagaidīšanas pasākums un uguņošana. Gatavojoties svētku norisei, pilsētā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi, portālu liepajniekiem.lv informē Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes pārstāve Daira Bērtule.

30.decembrī no pulksten 22 līdz 1.janvāra pulksten 8 tiks slēgts auto stāvlaukums pie koncertzāles “Lielais dzintars”, tostarp aizliegta transportlīdzekļu iebraukšana Baložu ielā un Dzirnavu ielā posmā no Baložu ielas līdz Radio ielai.

31.decembrī no pulksten 22 līdz 1. janvāra pulksten 1.30 tiks pilnībā slēgta satiksme Jūras ielas posmā no Tramvaja tilta līdz Graudu ielai, kā arī Radio ielā posmā no Dzirnavu ielas līdz J. Dubelšteina ielai. Tāpat tiks slēgts ceļa posms Liepājas Ostas promenādē no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Radio ielai.

Koncerta apmeklētāji aicināti uz un no pasākuma doties ar sabiedrisko transportu, kas 31.decembrī visu dienu un 1.janvārī līdz pulksten 6 Liepājā jau tradicionāli būs bez maksas. Lai iedzīvotāji un pilsētas viesi pēc Jaunā gada sagaidīšanas pasākuma pie koncertzāles “Lielais dzintars” ērti nokļūtu mājās, tiks organizēti arī papildus sabiedriskā transporta reisi.

Pēc uguņošanas pulksten 0.20 un pēc pasākuma pulksten 1.15 no viesnīcas “Libava” (pieturvieta “K. Zāles laukums”) tiks nodrošināti divi autobusu reisi uz Karostu un divi uz Liepājas Reģionālo slimnīcu. Savukārt no pieturvietas “Koncertzāle” pulksten 0.20 M. Ķempes ielas virzienā dosies divi papildu tramvaju reisi, Brīvības ielas virzienā – viens. Tāpat pulksten 1.15 katrā virzienā dosies vēl viens papildu tramvaja reiss. Arī papildu reisi pasažieriem būs bez maksas.

Kā ziņots iepriekš, šogad jaunais gads Liepājā tiks sagaidīts savijoties latviskām tradīcijām ar leģendāru pasaules roku. 31.decembrī no pulksten 23 laukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars” norisināsies svētku koncerts, kurā veco gadu pavadīsim latviešu etnogrupas “Tautumeitas” pavadībā un jauno – 2020.gadu iesāksim jaudīgi ar Lielbritānijas grupu “Killer Queen”.

Šķērsot simbolisko tiltu starp latvisko uz pasaulīgo palīdzēs mūzikas un mākslas apvīta liepājniece, dziesminiece un stāstniece Maija Kalniņa.

Sagaidot Jauno gadu liepājniekus un pilsētas viesus uzrunās Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un tieši pusnaktī plānota krāšņa svētku uguņošana.