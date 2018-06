Jauni raksti par pārmaiņām izglītībā

Atslēgvārdi grāmata | 1. ģimnāzija

Pirms rudenī gaidāmās 3. konferences "Radoši meklējumi pedagoģijā: teorija un prakse" Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā vakar tika atvērts "Ģimnāzijas rakstu" sestais krājums, kurā ar savām pārdomām dalījušies skolēni, pedagogi un ģimnāzistu vecāki.

Viņi kuplā skaitā bija klāt arī atvēršanas pasākumā, kurā daži no rakstu autoriem iepazīstināja ar savu veikumu un dalījās pieredzē par to, kā būt talantīgam rakstot. Tā skolas absolvents Renārs Spinga pastāstīja, kā tapis raksts par viņa klasesbiedriem, un to, kā kolektīvs pārtapis komandā, bet skolotāja Vintra Braša iepazīstināja ar savu rakstu par Kultūras kanona konkursu, kurā piedalījās viņas audzēkņi.

"Ģimnāzijas rakstu" mērķis ir rosināt pārdomas par laikmeta diktētām aktualitātēm – izmaiņām mācību saturā un pieejā mācībās, tāpēc šogad skolas saime tika rosināta domāt par izglītību visiem, digitālo laikmetu skolā, jaunrades iespējām un pašvadītu mācīšanos, arī starpdisciplināru pieeju mācību procesā. "Nereti ir nācies dzirdēt – kā tu tiec galā ar tādu jauniešu baru? Viņi tevi klausa, uztver nopietni? Mūsdienu jaunatne taču pavisam citāda, kā tu viņus izproti, kā vari sarunāties ar viņiem un kaut ko vispār iemācīt?" savā rakstā "Vai viegli būt jaunam... skolotājam?" stāsta ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, skolas absolvente Zane Sproģe. Bet Dāniels Makoveckis pastāstīja par savu pieredzi, no mazākumtautību skolas pārejot uz ģimnāziju. "Uzskatu, ka mūsu valdība sper ļoti pareizu soli, pārejot uz apmācību latviešu valodā visās skolās. Man tas pašam ļoti palīdzēja, un, man liekas, ka tas palīdzēs mūsu valstij kopumā," viņš raksta.

Rakstu virzītāja, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā Kristīne Roze pastāstīja, ka krājumā aktualizēts jautājums par to, kā attīstīt savu interesi par apkārt notiekošajiem procesiem, izkopt prasmi izteikties un piedalīties sabiedriskās domas veidošanā, izsakot savu viedokli publiskajā telpā arī kā raksta autoram.

Tāpēc pasākuma turpinājumā meistarklasē "Talants domāt par procesiem" izdevniecības "Kurzemes Vārds" redaktore Anda Pūce pievērsās medijpratības tematikai, rosinot pedagogus un vecākus domāt par to, cik būtiska ir mediju loma izpratnes veidošanā un kā palīdzēt jaunajai paaudzei orientēties informatīvajā telpā.

Ģimnāzijas rakstus Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā izdod kopš 2013. gada, un ik gadu tie apkopo viedokļus par mācību procesiem, ārpusstundu darbu un dažādiem citiem ar izglītību saistītiem faktoriem.

Sorentas Zaneribas foto

"Ģimnāzijas rakstu" jaunajā sējumā iekļauts skolnieces Mērijas Megijas Zabes raksts par digitālo laikmetu un tā nodarīto kaitējumu. Tāpat kā citi publikāciju autori, viņa no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktora Helvija Valča un direktora vietnieces izglītības jomā Kristīnes Rozes saņēma savus autoreksemplārus.