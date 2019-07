Atslēgvārdi augstskolas | augstākā izglītība | studijas | pieteikumi | izglītība

Līdz otrdienai Liepājas Universitāte un daudzas citas Latvijas augstākās izglītības iestādes pieņēma pieteikumus uz dažādām pamatstudiju programmām. Portālā www.latvija.lv apkopotā statistika liecina, ka vislielākā reflektantu interese Liepājas Universitātē ir tieši par Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti – uz dažādām šīs jomas studiju programmām saņemti kopā 279 elektroniskie pieteikumi.

No visām augstskolām, kas izmanto elektronisko pakalpojumu "Pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās", Liepājas Universitāte saņemto pieteikumu skaita ziņā ir sestajā vietā – tajā saņemti 765 pieteikumi, no tiem 280 ar pirmo prioritāti. Tas nozīmē, ka šo programmu reflektants izvēlējies kā vēlamāko, taču līdztekus iespējams pieteikties arī citās programmās, ja nu prioritārajā jaunietis uzņemts netiek.

Visvairāk reflektantu vēlas kļūt par pamatizglītības skolotājiem, turklāt iegūt šo izglītību par budžeta maksu – lai arī budžeta vietas ir divdesmit, uz tām pieteikušies četrdesmit četri interesenti. Vēl divdesmit pieteikumi saņemti šai programmai, kas jāapmaksā pašam studentam.

Interese topošajiem speciālistiem ir arī par logopēdijas programmu – saņemti trīsdesmit septiņi pieteikumi. Turpretim vismazākā interese šajā fakultātē ir par speciālās izglītības skolotāja arodu, jo nepilna laika studijās pieteicies tikai viens reflektants, savukārt pilna laika – neviens.

Jauniešiem interesantas šķiet arī programmas Vadības un sociālo zinātņu fakultātē – uz tām saņemti 229 pieteikumi, 58 no tiem ar pirmo prioritāti. Lielākā interese ir tieši par kultūras un tūrisma vadības programmām. Kaut arī katrā no tām pieejamas desmit budžeta vietas, pieteikumu skaits ir teju četras reizes lielāks.

Lai arī Dabas un inženierzinātņu fakultātē skaitliski saņemti vismazāk pieteikumi, gandrīz puse no tiem iesniegti uz informācijas tehnoloģiju studiju programmu – par to interese ir četrdesmit diviem reflektantiem, septiņpadsmit no tiem šo programmu izvēlējušies kā pirmo prioritāti.

Apkopotas arī populārākās studiju programmas visu augstskolu vidū, un pirmajā vietā ir Latvijas Universitātes piedāvātā programma "Tiesību zinātne". Pieprasītas ir arī ārstniecības zinības, datorzinātnes, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tāpat būvniecība un arhitektūra.

Uzņemšana pamatstudijās ir noslēgusies, bet vēl līdz 12. jūlijam iespējams pieteikties maģistra studiju programmās.

Uzziņai

Pieteikumi pamatstudijām Liepājas Universitātē