JKP Kurzemes saraksta līderi Uldis Budriķis (no kreisās), Juris Jurašs un Ieva Akuratere par svarīgāko uzskata pārliecināt sabiedrību, ka, balsojot par pie varas esošajām partijām, valstī nekas nemainīsies.

Atslēgvārdi Jaunā konservatīvā partija | vēlēšanas | politika

Ap pussimts iedzīvotāju, lielākoties vecāka gadagājuma cilvēki, pagājušonedēļ pulcējās Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzālē, lai iepazītos ar Jaunās konservatīvās partijas Kurzemes saraksta līderiem un šī politiskā spēka piedāvājumu oktobrī gaidāmajās vēlēšanās.

Kurzemes saraksta lokomotīvi, bijušo Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Operatīvo izstrāžu nodaļas vadītāju, tagadējo Rīgas domes deputātu Juri Jurašu JKP nosaukusi kā atbildīgo par labklājības un veselības jomu.

Tikšanās laikā ar iedzīvotājiem Liepājā viņš skaidroja partijas rīcības plānu "3x500", kas paredz 500 eiro minimālo algu, tikpat lielu neapliekamo minimumu algai un pensijai. "Šo plānu ir paspējušas izvērtēt un nokritizēt faktiski visas politiskās partijas un ekonomiski, kuri ir devuši savu vērtējumu par to, cik tas prasīs no budžeta, uzdodot jautājumu, kur partija ņems finansējumu, lai šo plānu ieviestu. Pēc mūsu aprēķiniem, lai šo plānu ieviestu, gadā nepieciešams novirzīt aptuveni 250 miljonus eiro. Politiskās partijas, kas šobrīd ir pie varas, visas kā viena apgalvo, kas tas nav iespējams. Es piekrītu, tas nav iespējams, ja saimnieko tieši tā, kā to dara politiskās partijas, kas ir pie varas. Jo katru gadu simtiem miljonu eiro mēs novirzām projektiem, kam nav nekāda ekonomiskā pamatojuma," skaidroja partijas līderis.

Viens no partijas piedāvājumiem, kas nav atrodams citu politisko spēku programmās, skar azartspēļu biznesu – JKP uzskata, ka spēļu zālēm jāļauj darboties tikai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. Tas nozīmē, ka Liepājā "spēļu elles" varētu būt vien trīs vietās, jo tikai vienai pilsētas naktsmītnei ir piecas zvaigznes, divām – četras.

J. Jurašs arī pauda bažas, ka mēs varam pazaudēt savu valsti. "Latviju vienkārši nopirks. Mēs redzam, cik maz vajag ieguldīt, lai nopirktu vienu vai otru nozīmīgu, stratēģiski svarīgu amatvīru."

Dziedātāja un aktrise Ieva Akuratere parlamentā vēlas darboties kultūras jomā, viņas sirdslieta esot arī integrācija latviešu valodas izglītības jautājumos. "Ir svarīgi, lai krievu tautības cilvēki nejustos atstumti un lai nejustos tā, it kā mēs ar nicinājumu vai varmācīgi gribam viņiem mācīt mūsu mīļoto, vienīgo valsts valodu," pauda mūziķe, piebilstot, ka vēlētos strādāt pie tā, lai latviešu valodas mācīšanās kļūtu svarīga arī krievu skolotājiem un bērniem. "Tas ir padarāms, mainot attieksmi, un neprasa daudz naudas," sacīja I. Akuratere.

Arī pārējie JKP saraksta kandidāti klātesošos iepazīstināja gan ar sevi, gan saviem mērķiem. Tikmēr, diskutējot ar iedzīvotājiem, saraksta līderiem bija jātaisnojas gan par to, kāpēc gada laikā pēc pērn notikušajām pašvaldību vēlēšanām JKP pārstāvji Liepājā vairs nav darbībā redzēti, gan jāskaidro, kāpēc partija runā par pārmaiņām, lai gan dēvē sevi par konservatīvu.

Sarunā ar "Kurzemes Vārdu" J. Jurašs apliecināja, ka JKP nav gatava sadarboties ar partiju "Saskaņa". Bet kas attiecas uz pārējām partijām, tad konservatīvie sadarbošoties ar tiem, ar kuriem kopīgi varēšot darīt tās lietas, kas solītas vēlētājiem. "Bet galvenais, ko mēs jau esam pauduši, – mēs neredzam nekādu iespēju sadarboties ar Latvijai nedraudzīgiem politiskiem spēkiem, piemēram, veidojot valdību."

Bet kā ar Nacionālo apvienību, kuras līderi, pēc Juraša paustā, no "maksātnespējas administratoru mafijas" personīgi saņēmuši milzīgas naudas summas? "Mūsu uzdevums ir strādāt. Mēs nevaram apvilkt ap sevi vai ļaut citiem ap mums apvilkt sarkanās līnijas un izolēties. Ja redzam, ka pretī ir politiskie spēki, kuri kopā ar mums gatavi realizēt Latvijai nepieciešamos darbus, esam gatavi ar tiem strādāt," atbildēja J. Jurašs.