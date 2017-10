Jubileja zem "Delfīna" spuras

Atslēgvārdi delfīns | bērnudārzs

Šonedēļ 30 gadu jubilejas zīmē dzīvo bērnudārzs "Delfīns". Bērni zīmē apsveikumus, kurus rotā ar zila delfīna attēliem, gaiteņos izliktas fotokolāžas, kurās redzamas aktivitātes, audzinātājas un bērni. Ceturtdienas vakarā dzimšanas dienu svinēja vecāki kopā ar bērniem un personālu, šodien ciemos nāk sveicēji no domes, Izglītības pārvaldes, citiem dārziņiem. "Mums ir 12 grupas, kuras apmeklē 251 bērns. Kādreiz šis bija 46. bērnudārzs, tagad ir "Delfīns", jo mums ir pašiem savs baseins, kas iebūvēts vienā no korpusiem," lepojas vadīja Nora Strode. Bērnudārzā realizē divas programmas – latviešu un krievu valodā. Vadītāja uzteic personālu – pirmsskolas skolotājas un viņu palīdzes grupās, aukles. Garšīgas maltītes gatavo pavāres Māra Janiševa, kura strādā dārziņā no 1992. gada, un Gunda Kadiķe, kura šeit ir piecus gadus.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Krūmiņa šajā bērnudārzā strādā 24 gadus. Viņas grupiņā ir piecus gadus veci bērni, kuri audzinātājas vadībā apgūst skolas gaitu uzsākšanai nepieciešamās zināšanas. Laikā, kamēr skolā brīvlaiks, pie mammas atnākusi meita Alise. Viņa ir šī bērnudārza absolvente un tagad mācās 1. klasē. Alise arī uzzīmējusi apsveikumu "savam "Delfīnam""". Viņa pastāsta, ka skolā veicas labi, jo abas mīļās audzinātājas Linda un Ilze visu iemācījušas.

Ilze Zvirgzdiņa un Linda Blija, kuras pavasarī aizvadīja kārtējo izlaidumu uz skolu, tagad strādā trīsgadīgo bērnu grupā. Abām darba stāžs šajā pirmsskolas izglītības iestādē ir vairāk nekā divdesmit gadu. Skolotājas pastāsta, ka darbam bērnudārzā piemīt īpaša pievilcīga. "Galvenais, ka patīk tas, ko dara, ka apkārt ir jauki cilvēki, kas rada pozitīvu darba gaisotni," saka Linda. Ilze kolēģes teikto papildina: "Tā ir sirdslieta. Ir jāmīl bērni, viņi ir tik patiesi, viņi neliekuļo."