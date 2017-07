Atslēgvārdi jūras svētki | pasākumi | apmeklētāji

Šodien, 8.jūlijā, ikvienā piejūras pilsētā un ciemā tiek svinēti Jūras jeb Zvejnieku svētki. Arī Liepājā, protams. Un kaut laiks nelutina, svinētāji, no lietus sargājoties lietusmēteļos un zem lietussargiem, bauda piedāvāto pasākumu klāstu, pārliecinājās portāls.

Mūsu pilsētā Jūras svētki šorīt sākās ar kuģa tifonu skaņām un piemiņas brīdi promenādē, godinot bojāgājušos zvejniekus un jūrniekus. Piemiņas brīdī uzrunas teica Liepājas pilsētas domes vadība, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, Liepājas ostas kapteinis Pēteris Gudkovs, Jūras spēku flotiles štāba priekšnieks komandkapteinis Valdis Stanka un Jūras spēku kapelāns Dāvids Šterns.

Noslēdzoties piemiņas brīdim, velkonis "Namejs" devās jūrā, kur, pieminot bojāgājušos zvejniekus un jūrniekus, ūdenī tika palaisti vainagi un ziedi. Ziedi šodien gulst arī pie pieminekļa bojā gājušiem zvejniekiem un jūrniekiem Kūrmājas prospekta galā.

Jūras svētku organizatori pasākuma apmeklētājiem sagatavojuši plašu izklaides programmu, bērniem piedāvājot skoloties Mazajā jūras akadēmijā, savukārt aktīvās dzīves piekritējiem piedaloties netradicionālajās sporta spēlēs.

Neptūns Jūras svētkos pārbauda mazos liepājniekus un mazos Liepājas viesus, piedāvājot skoloties Mazajā jūras akadēmijā. Jūras valdnieks būs sagatavojis četrus uzdevumus – “iemet haizivī”, “aizlec no valsts uz valsti”, “uzzīmē kuģi Reno” un “atrodi apslēpto vēstījumu”.

Izpildot visus uzdevumus, Mazās jūras akadēmijas kadeti tiek iecelti Neptūna krēslā un iegūst kadetu apliecības.

Tradicionāli ar savu piedāvājumu liepājniekus un Liepājas viesus Jūras svētkos priecē amatnieku un mājražotāju tirgus, kurā var iegādāties dažādus labumus.

Pieprasītākais kārums, protams, ir zivis – gan ceptas, gan kūpinātas. Kā portālam atzina zvejnieks Viesturs Ceļdoma, pāris stundu laikā visas ceptās zivtiņas jau bija apēstas. “Pāris stundās iztirgoju vairāk, nekā Līvas ciema svētkos divu dienu laikā. Būtu zinājis, ka tā garšos, vairāk būtu atvedis,” rokas vien plātot, atzina V.Ceļdoma.

Un vēl Jūras svētku laikā ikvienam ir iespēja apskatīt militāros kuģus. Jūras svētku laikā Jūras spēku flotiles Mīnu kuģu un Patruļkuģu eskadras kuģi ir atvērti apskatei. Liepājas ostas 84.piestātnē iedzīvotāji var apmeklēt mīnu kuģus M-05 “Viesturs” un M-07 “Visvaldis”.

Kaut līst, visi pasākumi ir plaši apmeklēti pārliecinājās portāls. Interese par karakuģiem tik liela, ka apmeklētājiem pie trapa brīžiem pat rindā jāstāv. Tāpat liepājniekus un pilsētas viesus saista uzs skatuvēm notiekošais, dažādās atrakcijas un dzīvās lelles pasākuma teritorijā, pārliecinājās portāls.

Atgādināsim, ka, rūpējoties par pasākuma drošu norisi, noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi Liepājas promenādē un tai pietuvinātā teritorijā.

Portāls jau informēja, ka līdz 9.jūlijam aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Promenādē, kā arī satiksmei slēgts stāvlaukumus pie koncertzāles “Lielais dzintars”. Tāpat satiksme slēgta posmos: Radio iela un Liepājas Promenāde no Jūras ielas apļa; Dzirnavu iela visā tās garumā; Baložu iela visā tās garumā; Kuģinieku iela no Putekļu ielas; Spīķeru iela līdz Spīķera un Zviedru ielas krustojumam; Friča Brīvzemnieka iela sākot no Dzirnavu ielas.

Jūras svētku organizatori atgādina, ka pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Liepājas Pašvaldības policija.