Atslēgvārdi jūras svētki | jūras spēki | kuģis

Kā portālu informēja Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita, Jūras svētku laikā interesentiem būs iespējams apmeklēt Jūras spēku flotiles Mīnu kuģu un Patruļkuģu eskadras.

Liepājas ostas 84.piestātnē svētku apmeklētāji varēs apskatīt mīnu kuģus M-05 “Viesturs” un M-07 “Visvaldis” no plkst. 12:00 līdz 17:00.

Kuģi būs apskatāmi arī citās pilsētās – Rojas ostas 9.piestātnē interesenti varēs iepazīt patruļkuģi P-05 “Skrunda” no plkst. 10:00 līdz 17:00, Mērsraga ostas 1A piestātnē patruļkuģi P-09 “Rēzekne” no plkst. 10:00 līdz 17:00 un Ventspils ostas piestātnē krasta apsardzes kuģi KA-08 “Saule” no plkst. 11:00 līdz 17:00. Savukārt krasta apsardzes kuģis KA-07 “Ausma” svētku laikā Salacgrīvā nodrošinās kuģošanas režīma uzraudzību un drošību uz ūdens.