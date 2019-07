Jūras svētku un festivāla "Sudmaliņas" laikā būs satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi satiksmes ierobežojumi | jūras svētki | sudmaliņas

Saistībā ar Jūras svētku un 9. Starptautiskā tautas deju festivāla "Sudmaliņas" noslēguma koncerta norisi, no 12. līdz 15.jūlijam Liepājā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi, vēsta Liepājas Kultūras pārvaldes komunikācijas speciāliste Jurita Krūma.

Sestdien, 13. jūlijā, no pulksten 11 līdz pulksten 19 Liepājas promenādē, pie koncertzāles "Lielais dzintars", Juliannas pagalmā, Spīķeru ielā un Vecā Ostmala 53 norisināsies ikgadējie Jūras svētki ar plašu muzikālo programmu un dažādām jūras tematikai veltītām aktivitātēm.

Savukārt svētdien, 14.jūlijā, no pulksten 19 Liepājas promenādē un pie koncertzāles "Lielais dzintars", plānots Starptautiskā tautas deju festivāla un konkursa "Sudmaliņas" pasākumu programmas noslēguma koncerts un konkursa laureātu apbalvošanas ceremonija.

Saistībā ar abu pasākumu norisi zīmes "Apstāties un stāvēt aizliegts!" tiks izvietotas: stāvlaukumā pie koncertzāles "Lielais dzintars" no 12. jūlija pulksten 6 līdz 15.jūlija pulksten 6 un Liepājas ostas promenādē no 12.jūlija pulksten 20 līdz 15.jūlija pulksten 6.

Satiksmes ierobežojumi no 13.jūlija pulksten 6 līdz 14.jūlija pulksten 1 tiek noteikti šādos posmos - Spīķeru iela līdz Celtnieku ielai; Friča Brīvzemnieka iela sākot no Dzirnavu ielas; Kuģinieku iela sākot no Dzirnavu ielas.

Satiksmes ierobežojumi no 13.jūlija pulksten 6 līdz 15.jūlija pulksten 1 šādos posmos - no Jūras ielas apļa Radio iela un Liepājas Promenāde; Dzirnavu iela līdz Friča Brīvzemnieka ielai; Baložu iela visā garumā.

13. jūlijā no pulksten 10 līdz pulksten 19 un 14.jūlijā no pulksten 10 līdz pulksten 21 pasākuma teritorijā jebkāda transportlīdzekļu kustība aizliegta.