Jūras virsnieku saieta namam atjaunota viena fasāde, pārējās vēl gaida

Atslēgvārdi jūras virsnieku saieta nams | fasādes atjaunošana | ēkas restaurācija

Liepājas vienīgajai pilij – Jūras virsnieku saieta namam Karostā – spoži mirdz atjaunotā galvenā fasāde. Ēkas restaurācijas projekta autoruzraudzības pārstāve, arhitekte Marina Mihailova no firmas "A. I. G." vērš uzmanību uz ko citu, ne tik spilgtu, bet ļoti nozīmīgu – šogad mājai pabeigta logu un durvju restaurācija.

"Siltināti bēniņi, visās fasādēs restaurētas galvenās durvis, balkona un terašu durvis, visi logi, izņemot jumta logus," stāsta M. Mihailova.

Tas ir milzīgs darbs, atjaunoti vairāki desmiti logu no pagraba līdz augšstāvam, turklāt daudzi ir ļoti lieli, pat 4–5 metrus augsti. Logus izņēma, aizveda uz darbnīcu restaurēt, veda atpakaļ.

Lielākā daļa nama logu ir saglabājušies no ēkas būvniecības laika – no 1907. gada. Dažus tomēr restaurēt vairs nebija iespējams. Tad izgatavotas loga kopijas apvienojumā ar jaundarinājumu – ieliktas jaunas stikla paketes.

Vietnē facebook.com publicētas restaurētās fasādes attēli, tie izpelnījušies skatītāju sajūsmu.

Karostas apmeklētāji vai iedzīvotāji, ejot gar pili pa Atmodas bulvāri vai pa Katedrāles ielu, gan jauno spožumu ieraudzīt nevar, jo vienīgā restaurētā fasāde ir vērsta pret jūru.

"Fasāde tiešām ir ļoti skaista, bet Liepājas klimats dara savu, un steidzami vajadzētu turpināt atjaunošanu arī pārējām fasādēm," saka arhitekte.

M. Mihailova atgādina – pils no sabrukšanas izglābta 2007. gadā, kad tai uzlikts jauns jumts. Taču līdz priekam par pilnīgu nama atdzimšanu vēl tālu, jo jāatjauno vēl arī visa iekšpuse.

Pie Jūras virsnieku saieta nama logu un durvju restaurācijas strādāja AS "Būvuzņēmums Restaurators".

"Šis projekts ietver vairāk nekā simt logu un pusotra desmita durvju komplektu atjaunošanu. To paveikt nebija viegli, jo darbs sastāv no vairākiem posmiem. Restaurācija vai neatgriezeniski bojāto logu un durvju kopiju izgatavošana ir viena daļa no darba procesa, kas sākas objektā ar demontāžu, marķēšanu un fotofiksāciju. Šīs lietas ir jāpaveic precīzi, lai demontētās logu vērtnes, logu bloki, durvju komplekti un citi saistītie elementi, kas restaurācijas darbu veikšanai tiek vesti uz uzņēmuma darbnīcām, pēc tam būtu iemontējami atpakaļ to sākotnējas vietās," laikrakstam pastāsta AS "Būvuzņēmums Restaurators" pārstāvis Jānis Riņķis

"Pēc logu un durvju nogādāšanas uzņēmuma darbnīcās tika veikta rūpīga apsekošana, lai noteiktu, kuri komplekti un detaļas ir restaurējamas, bet kam jāizgatavo kopijas. Restauratoru darbu sarežģīja arī tas, ka visi logi nav vienādi. Savulaik meistari tos izgatavojuši gandrīz vai katru savā izmērā. Turklāt visā plašajā pils logu klāstā atrodami gan groplogi, gan futerlogi, daļa logu ir pavisam lieli – 5,5 metrus augsti un divus metrus plati, turpretī citi ir visnotaļ mazi (1,0 x 0,8 m).

Lielākā daļa logu un durvju ir arkveida (un daži no logiem pat pilnībā ovālas formas), kuru precīzu kopiju izgatavošana ir pietiekami komplicēts galdniecības uzdevums. Tāpēc, lai restaurētu veco furnitūru un atkārtotu vēsturiskos profilus, tiek izgatavoti arī speciāli instrumenti," turpina J. Riņķis.

"Kurzemes Vārds" vēl gaida atbildes no Aizsardzības ministrijas par ēkas atjaunošanas turpinājumu. Nams ir ministrijas pārziņā. Karostas Jūras virsnieku saieta nams Atmodas bulvārī 9 būvēts 1898.–1907. gadā, un tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Kā augustā laikrakstam izteicās aizsardzības ministrs Artis Pabriks, tad ministrijai ir svarīgākas prioritātes par šī vēsturiskā pieminekļa atjaunošanu, un viņš nevarēja pateikt, kad objektu pilnībā varētu pabeigt.