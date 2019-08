Kā rīkoties, ja esi "PNB Bankas" klients?

Atslēgvārdi pnb banka | garaniju izmaksa | vsaa | citadele

No ceturtdienas, 22.augusta, visi AS "PNB Banka" klienti, kuriem nav konta "Citadele bankā" un kuri no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) saņem pabalstus un pensijas, ir jādodas uz noteiktām AS "PNB Banka" filiālēm, Liepājā – Graudu ielā 45.

FKTK Komunikācijas daļa aicina tos "PNB bankas" klientus, kam šobrīd ir iztikas līdzekļi un kuri bankā glabāja savus brīvos līdzekļus, nesteigties uz "Citadeles" banku atvērt kontu pašās pirmajās dienās, lai neveidojas vēl garākas rindas un tie cilvēki, kuri šobrīd palikuši bez naudas, varētu tikt pie saviem līdzekļiem pēc iespējas ātrāk.

Katram AS "PNB Banka" klientam tiks izmaksāta garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro, un to sāks izmaksāt no ceturtdienas. Klientiem jādodas uz noteiktām AS "PNB Banka" filiālēm, līdzi ņemot pasi vai ID karti. Liepājā tā ir filiāle Graudu ielā 45. Šiem klientiem tiks automātiski atvērts konts bankā "Citadele" un ieskaitīta garantētā atlīdzība.

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība AS “PNB Banka” klientiem

Privātpersonām, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs ar jau esošu kontu AS “Citadele banka”:

Nav nepieciešams doties uz AS “Citadele banka” filiāli. Jūsu garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz AS “Citadele banka” kontu. Bankas konsultants informēs VSAA par turpmāko maksājumu saņemšanu uz AS “Citadele banka”. 6 mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma Jums nepieciešams apstiprināt VSAA, vai turpināsiet saņemt maksājumus AS “Citadele banka”.

Privātpersona, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs, bez konta AS “Citadele banka”:

No 22.08.2019. dodieties uz noteiktām AS “PNB Banka” filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Jums tiks automātiski atvērts konts AS “Citadele banka” un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Internetbanka Jums būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas. Norēķinu karti saņemsiet pa pastu 2 darba dienu laikā, un turpmāk varēsiet to izmantot norēķiniem un skaidras naudas izņemšanai. Turpat aizpildiet iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu AS “Citadele banka” vai paziņojiet VSAA par vēlmi to saņemt citas bankas kontā.

Privātpersona, rezidents ar jau esošu kontu AS “Citadele banka”:

Aizpildiet pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai AS “Citadele banka” filiālē. Jūsu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz kontu AS “Citadele banka” vai kontu jebkurā citā finanšu iestādē.

Privātpersona, rezidents bez konta AS “Citadele banka”:

Dodieties AS “Citadele banka” filiāli, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

Privātpersonas – ārvalstu rezidenti:

Zvaniet uz AS “Citadele banka” un vienojieties par tikšanos. Dodieties uz AS “Citadele banka” filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, identificējieties un saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

Juridiskās personas un to pārstāvji:

Zvaniet uz AS “Citadele banka” informatīvo tālruni 67010000 un vienojieties par tikšanos. Dodieties uz norādītajām AS “Citadele banka” filiālēm, identificējieties un atveriet kontu AS “Citadele banka” vai saņemiet garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.