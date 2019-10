Kad lidojums izpaliek. Pusē gadījumu reisi atcelti laikapstākļu dēļ

Atslēgvārdi lidojumi | airbaltic | laikapstākļi

Oktobra otrajā nedēļā lidsabiedrība "Air Baltic" neizpildīja divus no pieciem tās nedēļas lidojumiem maršrutā Rīga–Liepāja–Rīga. Bet šogad līdz 24. oktobrim pavisam tikuši atcelti desmit rotācijas lidojumi. "Air Baltic" pārstāve Alise Briede uzsver: "Tas uzskatāms par augstu lidojumu regularitātes rādītāju." Var lēst, ka pavisam šogad ticis atcelts katrs trīsdesmit ceturtais lidojums.

Oktobra sākumā no Liepājas nedabūja aizlidot arī Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš. Tomēr Briselē viņš nokļuva laikus, vien ar niecīgiem sarežģījumiem. "Biju uzstājīgs," G. Ansiņš atceras. Iepriekšējā vakarā ap pulksten 10 saņēmis īsziņu, ka nākamajā rītā lidojuma no Liepājas uz Rīgu nebūs. Tā vietā piedāvāts brauciens uz galvaspilsētas lidostu ar mikroautobusu, bet no Rīgas uz Briseli – nākamais, dienas reiss. Tas mūsu politiķim nederēja, jo Briselē vajadzēja būt tikai vienu dienu un bija plānojis jau tās pašas dienas vakarā lidot atpakaļ uz Liepāju. Visbeidzot "Air Baltic" klientu apkalpošanas darbiniece lidojuma Liepāja–Rīga vietā bija ar mieru pārreģistrēt viņam lidojumu no Palangas uz Rīgu. Tā savu Briseles reisu G. Ansiņš nenokavēja, Briselē piedalījās Eiropas Parlamenta Reģionu komitejas sēdē, kā bija plānojis, un pusnaktī, kā bija vēlējies, ar lidmašīnu atgriezās Liepājā. Vienīgā neērtība – bija jāatrod kāds, kurš pārved mājās Palangas lidostā palikušo automašīnu.

"Tehniski iemesli saistāmi ar lidmašīnas tehniskām niansēm, kas reizēm var neļaut veikt lidojumu atbilstoši visām drošības prasībām. Operatīvi iemesli sevī ietver tādus apsvērumus, kā, piemēram, laika apstākļi, streiki vai lidostu darba laiki," raksta lidsabiedrības pārstāve A. Briede.

"Kurzemes Vārds" jautāja, vai tikpat bieži tiek atcelti arī "Air Baltic" lidojumi uz mums tuvo Palangu? Lidsabiedrības atbilde: "Ņemot vērā, ka lidojumi uz Palangu pašlaik tiek nodrošināti biežāk, tostarp pa dienu, kad laika apstākļi ir labvēlīgāki, lidojumu izpildes rādītājus abām pilsētām salīdzināt nebūtu korekti."

