"Jāsaprot, ka "Air Baltic" neinteresē tādas amatpersonas kā Gunārs Ansiņš," ar smaidu un noliedzoši atbild Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš uz jautājumu – vai viņš nav lidsabiedrības "Air Baltic" VIP klients jeb pasažieris ar "sevišķi svarīgas personas" statusu.

Tāpat "Air Baltic" VIP klienti nav nedz pilsētas mērs Jānis Vilnītis, nedz arī viņa vietnieks Atis Deksnis, teic J. Vilnīša padomniece Agija Tērauda. Arī priekšsēdētāja vietnieks Uldis Sesks nav "Air Baltic" VIP pasažieris – viņš "Kurzemes Vārdam" atbild pats: "Nē." Savukārt pašvaldības uzņēmuma "Aviasabiedrība Liepāja" vadītājs Agris Sprūde, izdzirdot jautājumu, sāk skaļi smieties: "Nē! Ir otrādi! "Air Baltic" mums ir VIP klienti!"

Pēc jaunā satiksmes ministra Tāļa Linkaita publiski paziņotā, ka nacionālā aviokompānija "Air Baltic" piedāvājusi VIP statusu viņam – valsts amatpersonai, par šo lidsabiedrības praksi ieinteresējies arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), vēstījusi "TV3". Ministrs arī publiski paziņojis, ka no lidsabiedrības piedāvājuma atteicies. T. Linkaits no "Air Baltic" janvārī saņēmis personīgi adresētu piedāvājumu iepazīties ar "Air Baltic" pakalpojumu – T. Linkaitam piedāvāta īpaša VIP pakalpojumu pakete. Kā bonusi minēta iespēja divas reizes gadā bez maksas ceļot biznesa klasē, iespēja izmantot VIP zāli, kā arī prioritāra reģistrācija un bezmaksas rokas bagāža. Turpretī ierindas pasažieriem, lai varētu kļūt par "VIP" klientu un iegūtu šī statusa privilēģijas, būtu gadā jāveic vismaz 60 lidojumi vienā virzienā, un bezmaksas lidojumi nav paredzēti, bet gan "bezmaksas pārcelšana uz biznesa klasi divas reizes gadā, iespēja apmeklēt lidostu biznesa zāles kopā ar pavadoni, prioritāra reģistrācija, ātrā drošības pārbaude Rīgas lidostā kopā ar pavadoni, iespēja ņemt līdzi vairāk bagāžas, iespēja izvēlēties sēdvietu".

"Air Baltic" "Kurzemes Vārdam" neatbild uz jautājumu, vai kādai Liepājas pašvaldības vai kādām vēl citām amatpersonām ir piešķirtas VIP lojalitātes kartes. ""Air Baltic" paskaidro, ka šaubu gadījumā par šī aviācijas nozarē tik izplatītā produkta izmantošanu VIP statusa saņēmējam ir jāizvērtē, vai VIP statusa piešķiršanas rezultātā gūto priekšrocību pieņemšana un izmantošana atbilst piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, līgumiskajām saistībām un ētikas standartiem. No lidsabiedrības puses nav pārkāptas nekādas tiesību normas," pausts lidsabiedrības atsūtītajā atbildē. Bet informāciju par aviokompānijas pasažieriem uzņēmums nevarot sniegt, pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, jo drošība ir "Air Baltic" augstākā prioritāte. "Vēlamies uzsvērt, ka "Air Baltic" distancējas no jebkādiem mēģinājumiem pārinterpretēt faktus un politizēt standartizētu lidsabiedrību komercpraksi attiecībā uz to pasažieriem paredzētām lojalitātes programmām," raksta "Air Baltic".

Tomēr KNAB norādījis, ka šādu īpašu privilēģiju pieņemšanā no komersanta saskatāmas likuma pārkāpuma pazīmes, ziņo aģentūra LETA.