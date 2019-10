Kampaņā aicinās pievērst sabiedrības uzmanību migrācijas un cilvēcības aspektiem

Atslēgvārdi migrācija | kampaņa | radi vidi pats | sabiedrība

Oktobra sākumā vairākās Latvijas pilsētās, tai skaitā Liepājā, tiks sākta kampaņa "Par cilvēcību", kurā aicinās pievērst sabiedrības uzmanību migrācijas un cilvēcības aspektiem, informēja biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai".

Kampaņu no 3.oktobra līdz 18.oktobrim īstenos biedrība "Latvijas platforma attīstības sadarbībai", sadarbojoties ar vairākiem sadarbības partneriem visā Latvijā. Biedrībā norādīja, ka kampaņas laikā notiks 42 pasākumi visā Latvijā - dokumentālās filmas demonstrēšana, diskusijas, tematiskās darbnīcas, tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem un tematiskās avīzes "Pasaule kļūst labāka" dalīšana iedzīvotājiem. Pasākumi notiks universitātēs, skolās, izglītības iestādēs, jauniešu centros, kultūras vietās Rīgā, Olainē, Saldū, Kuldīgā, Liepājā un citās Latvijas pilsētās.

Ceturtdien, 3.oktobrī, pulksten 17.30 Liepājā, kultūras vietā "Kursas putni", sadarbībā ar biedrību "Radi vidi pats" tiks demonstrēta dokumentālā filma "Kritiens uz priekšu"

("Falling Forward", Norvēģija, 2017.gads, režisors Øystein Frøyland), kas stāsta par 20 gadus vecu sīriešu bēgli Maheru, kurš ir radis sev jaunas mājas Norvēģijas mazpilsētā Lokenā (Løkken), kas ir tālu no viņa dzimtās, kara skartās valsts. Cilvēkiem viņš patīk. Bet Mahers sapņo par brīvību lidot pāri robežām un nebūt bēglim – viņa mērķis ir izmācīties par pilotu un kādu dienu atgriezties mājās Sīrijā. Filmas ilgums – 59 minūtes, un tā ir subtitrēta latviešu valodā. Pēc kinodarba noskatīšanās sekos radoša diskusija.

Kampaņas uzdevums ir aicināt pievērst sabiedrības uzmanību migrācijas un cilvēcības aspektiem, sekmējot sabiedrības padziļinātu izpratni par globālo migrāciju caur lokālo, vēsturisko un personīgi pieredzēto, skaidroja biedrībā.

Biedrības direktore Inese Vaivare norādīja, ka migrācijas tēma pēdējos gados ir padarīta par politisko cīņu instrumentu, biedējot ar "jaunienācējiem" un polarizējot viedokļus. Biedrība vēloties parādīt, ka migrācija ir klātesoša katras ģimenes un katra cilvēka dzīves stāstā un ka cilvēcība nosaka cieņpilnu pieņemšanu svešā vidē. Pēc biedrības paustā,

šī nav kampaņa par "savējiem" un "svešajiem", bet par visiem iedzīvotājiem, kas izjutuši bezpalīdzību, pateicību, vilšanos, šaubas un mieru.

Arī "Latvijas platforma attīstības sadarbībai" biedru organizācijas migrāciju redzot dažādi, piemēram, pārvietošanos no laukiem uz pilsētām, starptautisko jauniešu brīvprātīgo darbu, ārvalstu jauniešu iesaisti Latvijas nevalstiskās organizācijās, uzņēmēju iespējas un pat preču migrāciju.

Biedrībā skaidroja, ka 3.oktobris iezīmē sesto gadadienu notikumam, kad kuģis ar vairāk nekā 500 cilvēkiem uz klāja noslīka dažus simtus jūdžu no Lampedūzas krastiem. Toreiz dzīvību zaudēja 368 migranti, tostarp bērni, sievietes un vīrieši, bet 155 cilvēki tika izglābti, atgādināja biedrība.

Biedrības kampaņa ir daļa no Eiropas projekta "Momentuzņēmumi no robežām", kuru vada Lampedūzas un Linosas pašvaldība, Itālijā. Projekta laikā oktobra sākumā ar līdzīgām lokālām kampaņām nāks klajā 19 pierobežas pašvaldības un 37 asociācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no visām 28 Eiropas valstīm.

Biedrība norādīja, ka kampaņas laikā visi sadarbības partneri vienojušies atbalstīt arī jaunu petīciju, kuras mērķis ir lūgt Eiropas Savienības iestādēm noteikt 3.oktobri par Eiropas atmiņu un laipnības dienu.

Kampaņā iesaistītas visas Eiropas galvaspilsētas. Visās pilsētās notiks dažāda veida iniciatīvas, kas koordinētas, lai informētu pilsoņus par dažādām problēmām un aspektiem, kas saistīti ar migrāciju.