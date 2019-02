Atslēgvārdi pilsētvide | satiksme | drošība | ventas iela | Kandavas iela | luksofori

Taksometru vadītāji Ventas un Kandavas ielas krustojumu uzskata par ekstrēmu, sevišķi Liepājas viesiem.

“Ja vietējie braucēji zina, ka vienlaikus zaļā gaisma luksoforā Klaipēdas, Liedaga, Ventas un Kandavas ielu krustojumā deg gan tiem, kuri no Klaipēdas ielas, braucot virzienā no pilsētas centra, vēlas iegriezties pa kreisi Kandavas ielā, un tiem, kuri no Ventas ielas vēlas braukt uz K.Ūliha ielu, tad iebraucējiem tas diemžēl nav zināms,” tā taksometra vadītājs Edgars Grīnbergs.

“Stāvot Klaipēdas ielā un sagaidot luksoforā iedegamies zaļo signālu, braucējs droši griež pa kreisi, bet viņam virsū triecas braucējs no Ventas ielas,” viņā piebilst.

Šajā vietā noticis ne viens vien negadījums. Piemēram, pērnā gada 13.novembrī, kad automašīnu “Opel Astra” taranēja “Renault Kangoo”.

Pēc noteikumiem tiem, kuri brauc no Ventas ielas, jāļauj pa kreisi Kandavas ielā iegriezties no Klaipēdas ielas, no centra puses, braucošie.

Taksisti un tuvākajā apkaimē dzīvojošie novērojuši, ka diemžēl šos noteikumus ievēro retais. Tāpēc autovadītāji uzskata, ka šajā vietā labs risinājums varētu būt luksoforu aprīkošana ar “plusiņiem”, kā tas jau izdarīts Graudu ielas un Jūras ielas krustojumā, kur šie “plusiņi” vēsta, kāds signāls luksoforā deg pretimbraucošajam.

Komunālās pārvaldes Ielu infrastruktūras daļas vadītājs Mārtiņš Jākobsons atzīst, ka par satiksmes drošību šajā vietā jau ilgāk tiek spriests un diskutēts, taču nav saņemts slēdziens, ka “plusiņi” problēmu atrisinās.

“Bet risinājums, lai krustojumu padarītu drošāku, tiks meklēts,” viņš uzsver: “Iespējams, regulējot luksoforus.”

Tiesa, vai tas tiks paveikts šā gada laikā, M.Jākobsons pateikt nevar: “Konkrēts laiks nav zināms.”

Bet līdz tam, ja vien braucēji vēlas saglabāt savus spēkratus veselus, šajā krustojumā, kamēr nav veikti satiksmes organizācijas uzlabojumi, jābūt ļoti uzmanīgiem.