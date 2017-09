Kapsēdes ielas remontu, visticamāk, atliks uz nākamo gadu; Lielās ielas cer sākt vēl šogad

Atslēgvārdi pilsētvide | ielas | rekonstrukcija | lielā iela | kapsēdes iela

Diemžēl ne visi ceļu būves projekti, kas šogad bija iecerēti, tiks īstenoti, pārliecinājās portāls. Kapsēdes ielas pārbūve, visdrīzāk, tiks atlikta uz nākamo gadu, savukārt Lielās ielas un Tramvaja tilta rekonstrukcija kavējas būvētgribētāju ķīviņu dēļ.

Kapsēdes ielā, par kuras pārbūvi posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai konkurss noslēdzās jau maija sākumā, būvdarbi joprojām nav sākušies. Kā portālam atzina Liepājas pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, visticamāk, šī objekta rekonstrukcija tiks atlikta uz nākamo gadu.

“Mēs šobrīd vairāk koncentrējamies uz to, ka būvdarbi uzsāksies nākamajā gadā,” skaidro M.Ābols:

“Pirmkārt, tuvojas ziema. Otrkārt, šobrīd ir aktīva graudu vešanas sezona, nebūtu vēlams traucēt šim procesam.”

Vienīgais pretendents konkursā par Kapsēdes ielas pārbūvi bija SIA "Aizputes ceļinieks", kuras nosolītā līgumcena ir 1 490 234,48 eiro (neskaitot PVN). Darbi jāpaveic 210 dienās.

Labākas prognozes patlaban ir par ilgi gaidīto Lielās ielas un Tramvaja tilta rekonstrukciju, atzīst M.Ābols:

“Šobrīd saskaņošanas procesā ir satiksmes organizācijas jautājumi. Notiek satiksmes organizācijas jautājumu risināšana, jo jāsaplāno daudzas lietas, tostarp sabiedriskā transporta kustības iespējas, operatīvā transporta kustība, iedzīvotāju pārvietošanās utt.”

Taču M.Ābols cer, ka šis objekts pilnībā netiks atlikts uz nākamo gadu: “Domāju, ka daļēji šis projekts tiks uzsākts vēl šogad, lai darbus turpinātu nākamajā gadā.”

Minētais projekts paredz gan Lielās ielas un tramvaja līnijas sakārtošanu, gan Tramvaja tilta paplašināšanu. Plānotās projekta kopējās izmaksas, kas paredz arī vairāku zemās grīdas tramvaju vagonu iegādi, ir 15,35 miljoni eiro, no kuriem Eiropas fondu finansējums paredzēts 13 miljonu eiro apmērā.

Būvdarbus bija plānots sākt šogad un pabeigt 2019.gadā. Aizķeršanās projekta virzībā radās, kad SIA "Liepājas tramvajs" iepirkumu komisija bija nolēmusi līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Rīga tilti", kuras piedāvātā līgumcena ir 5,17 miljoni eiro, bet divi no četriem pretendentiem, kuri piedalījās konkursā par tiesībām veikt Liepājas tramvaja līnijas pārbūvi, jūnijā apstrīdēja konkursa rezultātus. Sūdzības iesniedza AS "A.C.B." un AS "BMGS”.

Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) iesniegumu izskatīšanas komisija, izskatot abu minēto uzņēmumu sūdzību, lēma aizliegt SIA "Liepājas tramvajs" slēgt iepirkuma līgumu ar atklātajā konkursā "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" izraudzīto uzvarētāju SIA "Rīgas tilti" un atcelt lēmumu par konkursa rezultātiem.

Pēc vairākiem mēnešiem un atkārtota konkursa SIA “Liepājas tramvajs” tomēr noslēdza līgumu ar SIA “Rīgas tilti” par projekta “Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” realizāciju.

Līguma summa ar PVN ir 6 259 498,94 eiro. Būvdarbui jāpabeidz 18 mēnešu laikā pēc Būvlaukuma nodošanas SIA “Rīgas tilti” rīcībā. Darba, materiālu un iekārtu kvalitātei noteikts garantijas laiks 5 gadi.