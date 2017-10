Karavīri piedalās mācībās

Atslēgvārdi karavīri | mācības

No 10. līdz 13. oktobrim Igaunijas galvaspilsētā Tallinā norisinās ikgadējās Baltijas valstu nesprāgušās munīcijas meklēšanas un neitralizēšanas mācības "DIVEX 17", kurās piedalās Latvijas, Igaunijas un Lietuvas bruņoto spēku ūdenslīdēju atmīnētāju komandas. Latviju militārajās mācībās pārstāv astoņi Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras ūdenslīdēji atmīnētāji, divi Mācību vadības pavēlniecības Ūdenslīdēju skolas speciālisti un viens Nodrošinājuma pavēlniecības 1. reģionālā nodrošinājuma centra pārstāvis. Mācību mērķis ir pilnveidot nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienību personālsastāva iemaņas, veikt nesprāgušās munīcijas meklēšanu, identificēšanu, nepieciešamības gadījumā izcelšanu, transportēšanu un galējo neitralizēšanu. Galvenais ūdenslīdēju uzdevums mācībās ir attīrīt ostas un pienākošos kuģu ceļus, lai tie būtu droši ikdienas ekspluatācijā un neradītu nekādus draudus. Mācību laikā tika pārbaudīta daļa no Tallinas līča un pienākošais ceļš uz kruīzu kuģu terminālu no aizdomīgiem, sprādzienbīstamiem objektiem, kopskaitā identificējot 38 zemūdens objektus. Pirmās šāda veida mācības notika 2014. gadā. Mācību organizēšanu katru gadu pēc rotācijas principa nodrošina viena no trim Baltijas valstīm. Nākamgad mācību vadošā valsts būs Latvija.