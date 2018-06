Karostas bērni vasarā var pavadīt brīvo laiku rotaļās un bezmaksas pulciņos

Atslēgvārdi rotaļu grupa | karosta

Vecākiem, kuriem vasarā nav iespēju pieskatīt savus mazuļus, uz dažām stundām dienā var izmantot pašvaldības bezmaksas rotaļu grupas pakalpojumus, portālam vēstīja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone: “Karostas rotaļu istaba, kura atrodas Liepājas 2.mūzikas skolā, Imantas ielā 8, strādā visus vasaras mēnešus.”

Rotaļu grupa paredzēta bērniem no 2 līdz 6 gadiem, tajā vecāki var uz dažām stundām atstāt mazuļus kvalificētu pedagogu uzraudzībā. Rotaļu grupā bērniem pieejamas rotaļlietas, spēles, grāmatas utt. Bērniem ir iespēja iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem.

Karostas rotaļu istabas darba laiki: pirmdienās un trešdienās no 8.30 līdz 14.00; otrdienās no 8.30 līdz 13.00, ceturtdienās no 8.30 līdz 13.30, piektdienās no 8.30 līdz 12.00. Kontakttālrunis vasarā: 26519709.

Karostas un Tosmares mikrorajonu bērniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem vasarā ir iespēja turpināt apmeklēt arī bezmaksas pulciņu nodarbības Liepājas 3. pamatskolā – pirmdienās un piektdienās no 12.00 līdz 14.00 futbolā trenera Aleksandra Ivanova vadībā, pārējās darba dienās no 15.30 līdz – 17.00 skatuves mākslā un tautiskajās dejās skolotājas Jeļenas Kļevcovas vadībā.