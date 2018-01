Karostas Pensionāru dienas centrs aicina jaunus dalībniekus

Atslēgvārdi pensionāru dienas centrs | pensionāri | sociālais dienests

Karostas Pensionāru dienas centrs, kurš jau astoņus gadus darbojas Sociālās dzīvojamās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 1 paspārnē, no jaunā gada atsācis savu darbību un aicina seniorus aktīvi iesaistīties gan pašdarbības pulciņos, gan kopīgi pavadīt brīvo laiku ārpus mājas ar citiem domubiedriem, portālam ziņoja Liepājas pilsētas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Katru darba dienu no 10 līdz 16 šeit ikviens var atnākt, pāršķirstīt žurnālus, iedzert tēju, uzspēlēt dažādas galda spēles, novusu.

Otrdienās no 11 līdz 13 atsāksies kopīgās dziedāšanas nodarbības muzikālās pedagoģes Laines Zeiles vadībā. Katru otro nedēļu otrdienās no 13 līdz 15 notiks līnijdeju nodarbības, kuras vadīs dejotāja Inguna Zvaigzne (līdzi jāņem čībiņas vai viegli apavi). Nodarbības ir bezmaksas. Pirmā tikšanās reize ar dziedātājiem un dejotājiem būs otrdien, 16. janvārī.

Savukārt no 18. janvāra ceturtdienās no 13 līdz 15 plānotas kopīgas rokdarbu radošās darbnīcas. Iesākumam centrā būs pieejama arī dzija no ārdītiem materiāliem, audums, papīrs. Arī paši pensionāri aicināti “neturēt sveci zem pūra” un nākt radošajās nodarbībās rādīt savas prasmes rokdarbos, palīdzot apgūt tās arī citiem. Plānots, ka uz Lieldienām varētu sarīkot arī senioru radošo darbu izstādi.

Papildus informācija par centra darbu zvanot pa tālruni 63454355.