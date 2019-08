Atslēgvārdi karostas pludmale | mana jūra | monitorings | atkritumi | netīrība

Pēc kampaņas "Mana jūra" veiktā piekrastes monitoringa datiem Karostas pludmale ir visnetīrākā Latvijā. Pēc atkritumu vienību skaita uz simt metriem tuvu šī gada vidējam rādītājam – 211 – ir arī Liepājas pilsētas pludmale. "Visā Kurzemes piekrastē pirmo gadu parādījies ļoti liels īpatsvars putuplasta un izolācijas materiālu. Tas ir jūras transporta radītais piesārņojums," uzsver kampaņas eksperts Jānis Ulme.

Karostas pludmale J. Ulmi pārsteigusi, jo 2018. gadā, kad tā pirmo reizi atzīta par visnetīrāko, bijusi atruna, ka togad mainīts izpētes laukums – par tādu kļuva teritorija uz dienvidiem no Ziemeļu mola. "Pērn tika diskutēts par tūrismu un rekreāciju, vai šī vispār ir pieejama pludmale. Šogad atzinīgi jāvērtē, ka tur notiek apsaimniekošana, ir izvietoti atkritumu konteineri. Jāņem vērā, ka šī vieta parāda arī visas citas ietekmes, īpaši pēc atkritumu sastāva. Tās ir kuģniecība, ostas darbība, izmetumi no notekūdeņu sistēmām – mazās vienības, kas ir izgājušas cauri filtriem," viņš skaidro. Liepājas pludmale esot labākā stāvoklī, bet to, tāpat kā visu Kurzemes krastu un līča krastu Kurzemē, ietekmē izolācijas putu atlūzas, kas esot ļoti nelāgs polimēru piesārņojums. Šie materiāli pirmoreiz iekļuvuši starp piecām izplatītākajām piesārņojuma vienībām. Līderpozīcijā joprojām ir plastmasas atkritumi.

J. Ulme ļoti respektējot beidzamajos gados ieguldīto darbu un uzmanību pludmalēs Rucavas novadā. Taču nelabajā topā šogad atgriezusies Papes bāka. Savukārt laukums pie robežas ar Lietuvu esot līdzīgs Karostai un Daugavgrīvai, kur tik liela ietekme nav tūrisma rekreācijas noslodzei un netīrībā nevar vainot apsaimniekotājus.

Tīrākās pludmales

1. Engures centrs

2. Lauču akmens Limbažu novadā

3. Abragciems

4. Jūrmalciems

5. Ziemupe

13. Šķēde

Netīrākās pludmales

1. Karosta

2. Daugavgrīva

3. Vecāķi

4. Lielupe

5. Kolka

7. Papes bāka

9. Lietuvas robeža Nidā

10. Pāvilosta

12. Liepājas pilsēta