Karostas un Tosmares bērniem būs pieejami jauni bezmaksas pulciņi

Atslēgvārdi karosta | tosmare | bērni | rotaļu grupa

No 1. novembra Karostā, Liepājas 3. pamatskolā sāks darboties rotaļu un attīstības centrs Karostas un Tosmares mikrorajonu bērniem, lai dažādotu jauniešu brīvā laika aktivitātes un būtu iespējas saturīgi pavadīt laiku pēc mācību stundām, portālu informēja Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Rotaļu un attīstības centrā kvalificētu pedagogu vadībā būs iespējams bez maksas nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm, mūziku un kokapstrādi. Futbolu 3.-4. klašu skolēni varēs spēlēt pirmdienās un piektdienās no pulksten 15 līdz 16, sporta pedagoga Aleksandra Ivanova vadībā. Otrdienās un trešdienās 3.-4. klašu skolēni varēs apgūt iemaņas cīņā Karolīnas Tjapko vadībā. Savukārt 2.-5. klašu audzēkņi ir aicināti spēlēt tautas bumbu katru ceturtdienu no 14 līdz 15, bet 4.-7. klašu skolēni – galda tenisu. Trešdienās no 15 līdz 16 darbosies kokapstrādes pulciņš 5-7. klašu skolēniem.

Katru darba dienu no 13 līdz 17 ikviens skolēns varēs pēc izvēles spēlēt arī attīstošās spēles, zīmēt vai dejot, bet pirmdienās un trešdienās – muzicēt.

Pulciņu darba grafiks būs pieejams arī LNA Karostas klientu centrā, mikrorajona daudzdzīvokļu māju informācijas stendos, 3. pamatskolā.

Savukārt pirmsskolas vecuma bērniem no 2 līdz 6 gadiem jau vairākus gadus tiek piedāvātas pašvaldības finansētās rotaļu grupas, kur vecāki vajadzības gadījumā savus mazuļus četras stundas dienā var atstāt kvalificētu pedagogu uzraudzībā. Tās darbojas divās vietās - Karostā, 2. mūzikas skolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Liepiņa".

Bezmaksas rotaļu grupai Karostā šajā mācību gadā arī nedaudz pagarināts darba laiks. Tā strādā darba dienās un sāk darbu pulksten 8.30. Rotaļu grupā mazuļus var atstāt pirmdienās un trešdienās līdz 14, otrdienās un piektdienās līdz 13, ceturtdienās - līdz 13.30. Plašāka informācija pieejama zvanot pa tālruni 26863431

Rotaļu grupā ar mazuļiem nodarbojas audzinātāja Marta Rozentāle, kurai ir arī muzikālā izglītība un auklīte Inga Pelne. PII "Liepiņa" rotaļu grupā bērni var pavadīt laiku darba dienās no pulksten 8.30 līdz 15. Plašāka informācija pieejama zvano pa tālruni 63426064 vai 26519845.