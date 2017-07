Kastē krājas izmeklējumu atbildes

Atslēgvārdi veselība | piejūras slimnīca | mamogrāfija

"Mīļās kundzes, tā ir jūsu dzīve. Un jūsu atbildība ir atnākt pēc atbildēm," saka "Piejūras slimnīcas" onkoloģiskās klīnikas vadītāja Anna Krilova, aicinot visas sievietes, kas veic mamoloģiskos izmeklējumus, interesēties par to rezultātiem. Šobrīd ievērojami pieaudzis to sieviešu skaits, kas pēc krūts vēža skrīniga atbildēm nav ieradušās.

Krūts vēža skrīnings ir valsts apmaksāta pārbaude, uz kuru reizi divos gados tiek aicinātas sievietes vecumā no 50 līdz 69 gadiem. "Skrīninga apmeklējumu skaits ir pieaudzis, kas ir ļoti labi, jo liecina, ka cilvēki ir kļuvuši apzinīgi. Taču mums ir sakrājusies kaste ar atbildēm, kurām neviens nav atnācis pakaļ," stāsta A. Krilova. "Ja sakrājas desmit atbildes, tad pati apzvanu ģimenes ārstus, bet šobrīd es fiziski nespēju visus apzvanīt un tas arī nav mans pienākums. Arī manas māsiņas zvanīt nevar, jo ir noteikts, ka to var darīt tikai ārsts."

Onkoloģe šādu sieviešu reakciju daļēji skaidro ar baiļu sindromu. Taču viņa uzsver, ka, ja ļaundabīgi veidojumi ir atrasti, nelaime pienāks tik un tā – sieviete zina atbildes rezultātus vai nezina. Tāpēc labāk ir uzzināt, ka audzējs ir pirmajā stadijā, ko var ārstēt, nekā sagaidīt ceturto, kad maz vairs iespējams līdzēt. Tāpat cilvēki pārāk paļaujoties uz citu spēkiem: "Cilvēki vadās pēc domas – ja man kaut kas būs, tad gan jau mani kāds atradīs. Tā nenotiks!" uzsver A. Krilova.

Lai arī skrīniga apmeklējumu skaits pieaug, atsaucība varētu būt vēl lielāka. "Sievietes parasti aizbildinās ar to, ka uzaicinājuma vēstuli nav saņēmušas, tām nav pastkastes, nav deklarētas faktiskajā dzīves vietā utt.," ārste pastāsta. Taču ikviena sieviete var vērsties pie sava ģimenes ārsta, lai saņemtu uzaicinājuma vēstules kopiju. Pēc tās var vērsties arī Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās.

Uz krūts vēža skrīnigu sievietei jāierodas, ņemot līdzi uzaicinājuma vēstuli un personu apliecinošu dokumentu. Tā kā radiologa asistents lūgs līdz viduklim izģērbties, nav ieteicams vilkt kleitu, bet gan svārkus vai bikses. Šis apmeklējums neaizņems vairāk par pusstundu. "Divu nedēļu laikā pēc izmeklējuma sieviete saņem atbildi. To izgatavo divi sertificēti ārsti, kas vienojas par izmeklējumos redzamo un atbildes lapā atzīmē atbilstošo rezultātu," skaidro A. Krilova. Rezultāts tiek šifrēts ar apzīmējumiem R1, R2, R3, R4 un R5. Katram no šiem apzīmējumiem blakus ailē norādīta tā nozīme un nepieciešamās turpmākās darbības. Ja ārstiem radušās aizdomas par kādu veidojumu, atbildes lapa kalpo kā nosūtījums uz turpmākajiem izmeklējumiem, tāpēc ir svarīgi to saņemt. Pēc informācijas par rezultātiem var interesēties arī pie sava ģimenes ārsta. "Ģimenes ārstiem ir pieeja sistēmai, kur iespējams pārbaudīt pacientu izmeklējumu vēsturi," norāda onkoloģe. Tomēr uz to nevajadzētu paļauties, jo ģimenes ārsts var rezultātus arī nepaskatīties, tāpēc katrai sievietei pašai vajadzētu interesēties par atbildēm. Ja sakarā ar skrīninga izmeklējumu nepieciešamas papildus pārbaudes, par to pacientam nav jāmaksā.

A. Krilova vēlas uzsvērt, ka sevišķi mūsdienās jābūt ļoti atbildīgiem pret savu veselību: "Amerikā tika veikts pētījums, kur visām sievietēm ņēma paraugus no krūts dziedzeriem. Katrai sievietei bija kādi aizmetņi, kas ar laiku varētu veidoties par vēzi. Vienīgais jautājums ir par to, vai sieviete nodzīvo līdz brīdim, kad tas attīstās. Vēža šūnas šobrīd ir mainījušās, nav vairs tādu klasisko šūnu dalīšanās veidu, kā agrāk. Vēzis nemitīgi pielāgojas," stāsta ārste, uzsverot, ka tieši tāpēc ir svarīgi regulāri pārbaudīties un noskaidrot savu veselības stāvokli. Viņa atzinīgi vērtē datus, kas liecina, ka Kurzemē samazinās dzemdes kakla vēža gadījumu skaits, turpretim krūšu vēža statistikas datos neesot vērojama šāda tendence. Latvijā gada laikā krūts vēzis tiek atklāts apmēram tūkstoš sievietēm.

Mamogrāfijas rezultātu apzīmējumu atšifrējums

Kods Nozīme Tālākā rīcība R1 Krūšu rentgenoloģiskais attēls atbilst normai. Gaidiet nākamo uzaicinājuma vēstuli pēc diviem gadiem. R2 Pārliecinošas labdabīgas izmaiņas. Gaidiet nākamo uzaicinājuma vēstuli pēc diviem gadiem. R3 Potenciāli labdabīga atrade. Ļaundabīga audzēja iespējamība ir ļoti niecīga. Pusgada laikā veiciet papildus izmeklēšanu: ultrasonoskopiju, mamogrāfiju. R4 Aizdomas (20 – 50 %) par ļaundabīgām pārmaiņām. Noteikti veicama aizdomīgā veidojuma punkcija vai biopsija. Piesakoties uz izmeklējumu, jānorāda, ka tas veicams pēc skrīniga pārbaudes, tad pakalpojums tiks nodrošināts paātrinātā kārtā. R5 Pārmaiņas, kas rentgenoloģiski ļoti atgādina ļaundabīgu audzēju. Vēža iespējamība ir ļoti liela (75 – 99 %). Noteikti veicama aizdomīgā veidojuma punkcija vai biopsija. Piesakoties uz izmeklējumu, jānorāda, ka tas veicams pēc skrīniga pārbaudes, tad pakalpojums tiks nodrošināts paātrinātā kārtā.

Avots: Nacionālais veselības dienests